75 діток загиблих захисників України з Кременчука отримали солодкі подарунки

Вчора, 24 січня, діткам загиблих захисників України з Кременчука вручили солодкі подарунки від Полтавського батальйону небайдужих. Подарунки роздали представники Кременчуцького РТЦК та СП і департаменту у справах сімей та дітей.
75 дітлахів отримали пакунок, у який увійшли солодкі подарунки, книжечка-історія «Маленькі люди зі Свабеду», а також сертифікат на 1000 грн у магазині «Сільпо», де мами для діток онлайн зможуть придбати щось смачненьке.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер