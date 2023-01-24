75 діток загиблих захисників України з Кременчука отримали солодкі подарунки

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Подарунки вручили представники Кременчуцького РТЦК та СП і департаменту у справах сімей та дітей

Вчора, 24 січня, діткам загиблих захисників України з Кременчука вручили солодкі подарунки від Полтавського батальйону небайдужих. Подарунки роздали представники Кременчуцького РТЦК та СП і департаменту у справах сімей та дітей.

75 дітлахів отримали пакунок, у який увійшли солодкі подарунки, книжечка-історія «Маленькі люди зі Свабеду», а також сертифікат на 1000 грн у магазині «Сільпо», де мами для діток онлайн зможуть придбати щось смачненьке.

- На Кременчук надійшло 75 подарунків для дітей загиблих воїнів. Тут не лише Кременчук, а й прилеглі території: Потоки, Садки... Це акція від громадської організації Полтавського батальйону небайдужих разом з обласним центром комплектування та соціальної підтримки, Кременчуцьким районним центром та разом з департаментом у справах сімей та дітей. Провели спільний захід, щоб привітати дітей до Дня Соборності, щоб підтримати їх та дати зрозуміти, що ми разом. Ми разом вистоїмо й разом переможемо! - зауважив т.в.о. начальника групи МПЗ Кременчуцького РТЦК та СП Григорій Угніч.