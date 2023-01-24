Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Фотоколекція, Інформцентр для учасників АТО

75 діток загиблих захисників України з Кременчука отримали солодкі подарунки

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 263

 

Подарунки вручили представники Кременчуцького РТЦК та СП і департаменту у справах сімей та дітей

Вчора, 24 січня, діткам загиблих захисників України з Кременчука вручили солодкі подарунки від Полтавського батальйону небайдужих. Подарунки роздали представники Кременчуцького РТЦК та СП і департаменту у справах сімей та дітей.

75 дітлахів отримали пакунок, у який увійшли солодкі подарунки, книжечка-історія «Маленькі люди зі Свабеду», а також сертифікат на 1000 грн у магазині «Сільпо», де мами для діток онлайн зможуть придбати щось смачненьке.

- На Кременчук надійшло 75 подарунків для дітей загиблих воїнів. Тут не лише Кременчук, а й прилеглі території: Потоки, Садки... Це акція від громадської організації Полтавського батальйону небайдужих разом з обласним центром комплектування та соціальної підтримки, Кременчуцьким районним центром та разом з департаментом у справах сімей та дітей. Провели спільний захід, щоб привітати дітей до Дня Соборності, щоб підтримати їх та дати зрозуміти, що ми разом. Ми разом вистоїмо й разом переможемо! - зауважив т.в.о. начальника групи МПЗ Кременчуцького РТЦК та СП Григорій Угніч.
Фото: Артем Коваленко
1
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: воїни світла війна діти подарунок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 2 від 12 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

Всі pdf

Вверх