Євро дорожчає, а вартість долара не змінилася: курс валют у банках Кременчука на 24 січня

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 279

Курс готівкового євро у касах банків Кременчука у порівнянні з вчорашнім днем зріс на 10-50 копійок, а польський злотий навпаки подешевшав на 10 копійок. Курс долара у банківських відділеннях Кременчука за добу не змінився.

У касах банків в Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 – 40,35 грн. Максимальний курс, по якому можна було вчора здати долар, збільшився на 10 копійок.

Продають долар банки по 40,00 – 41,00 грн. Вчора долар у банках продавали по такому ж курсу.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у відділеннях Полтава-Банку, де найвищий курс (40,35 грн за 1$), а найкращий курс купівлі долара заявлений в OTP Bank (40,00 грн за 1$), втім, валютної готівки для вільного продажу у касі банку немає. Найвищий курс продажу в ПУМБ (41,00 грн за 1$). Втім, долар є у вільному продажу в деяких інших банках по нижчому курсу. Зокрема, в Полтава-Банку по курсу 40,70 грн.

Щодо курсу євро , то у банках Кременчука його купують по 41,50 – 43,10 грн (курс не змінився), а продають по 43,00 – 44,50 грн (вчора максимальний курс, за яким продавали євро у Кременчуці був 44,00 грн).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у Креди Агриколь Банку та Таскомбанку, де найвищий курс (43,10 грн), а найкращий курс купівлі євро заявлений в А-Банку, Укргазбанку та Райффайзен Банку (43,00 грн). Проте зазвичай у касах банків з низьким курсом продаж валютної готівки для вільного продажу немає. Найвищий курс продажу євро (44,50 грн) виставив банк Південний. Втім, євро у Кременчуці можна знайти і значно дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку зранку євро продавали по 43,45 грн.

Польський злотий у банках Кременчука купують по 8,00 – 9,00 грн. Найвищий курс купівлі злотого в Креди Агриколь Банку. Вчора здати злотий можна було на 10 копійок дорожче. А продають злотий по 9,00 – 9,30 грн. Вчора максимальний курс продажу злотого був теж на 10 копійок дорожчим.

Найменший курс продажу виставив МТБ Банк, а найвищий - Креди Агриколь Банк, Аккордбанк та Райффайзен Банк. Втім, знайти злотий у касах банках можна і дешевше. Зокрема, у касах Полтава-банку злотий є у вільному продажу по курсу 9,19 грн.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків, і він буває не в усіх їх відділеннях.

Курс валют НБУ на 24.01.2023 року: