«Полтаваобленерго» вибачилося за аварійні відключення: енергетики пояснили за ГПВ

В АТ «Полтаваобленерго» роз'яснили, чому 24 січня з 8.40 у Полтавській області застосували графік погодинного відключення електроенергії з одночасним вимкненням двох черг при очікуваному обсязі розвантаження у системі розподілу АТ «Полтаваобленерго» у 120 МВт.
20 січня «ПОЕ» повідомило споживачів Полтавської області, що 24 січня будуть проведені режимні виміри електронавантажень. Окрім цього, працівники товариства проінформували персонально великих споживачів, що 24 січня не буде застосовано жодних лімітів і обмежень, тому в цей день вони зможуть працювати на повну потужність.
Однак 23 січня о 21.00 диспетчер «ПОЕ» отримав команду від НЕК «Укренерго» про те, що проведення режимного дня скасували. У зв’язку з тим, що «ПОЕ» не мало можливості повідомити кожне підприємство та кожного юридичного споживача про повернення до роботи з обмеженнями, вранці 24 січня споживачі, які не були повідомлені, почали активно споживати електроенергію, що своєю чергою призвело до різкого росту навантаження на систему. Товариство було вимушене застосувати одночасно декілька черг графіку погодинних відключень.
На сьогодні граничні величини споживання доведені погодинно, ознайомитися з ними детальніше можна за посиланням.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер