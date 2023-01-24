Сьогодні о 12.00 у Кременчуцькому районі може бути дуже гучно

Сьогодні, 24 січня, о 12.00 у кар'єрі в районі Горішньоплавнівської громади заплановано масові технічні вибухові роботи, повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
Мешканців району просять зберігати спокій, усе під контролем.
Нагадаємо, 24-26 січня у кар'єрі Кременчуцької міської громади проводитимуться контрольовані масові буро-вибухові роботи.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер