Сьогодні о 12.00 у Кременчуцькому районі може бути дуже гучно

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Заплановані контрольовані масові вибухи - зберігайте спокій

Сьогодні, 24 січня, о 12.00 у кар'єрі в районі Горішньоплавнівської громади заплановано масові технічні вибухові роботи, повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Мешканців району просять зберігати спокій, усе під контролем. Нагадаємо, 24-26 січня у кар'єрі Кременчуцької міської громади проводитимуться контрольовані масові буро-вибухові роботи.

Автор: Олеся Данилова

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