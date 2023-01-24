У Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим воїном ЗСУ Максимом Чистяковим

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Загиблого солдата поховали з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно»

Вчора, 23 січня, у Горішніх Плавнях провели в останню путь загиблого солдата Збройних Сил України Максима Чистякова. Про це повідомляє пресслужба мерії Горішніх Плавнів.

Максим народився 12 березня 1998 року в селі Олександрівка Козельщинського району Полтавської області. У 2015 році закінчив 11 класів загальноосвітньої школи №2 у Горішніх Плавнях. Продовжив навчання у Вищому професійному гірничо-будівельному училищі за спеціальністю слюсар-ремонтник, машиніст бульдозера. Успішно закінчивши навчання, працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті слюсарем-ремонтником.

30 серпня 2022 року був призваний на військову службу за контрактом. Після проходження спеціального навчання був призначений на посаду старшого стрільця взводу.

16 січня 2023 року солдат ЗСУ Максим Чистяков, виявивши стійкість і мужність, вірний військовій присязі, героїчно загинув, під час ведення бойових дій у районі Соледара на Донеччині.

Загиблого солдата поховали з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».