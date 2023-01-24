Без надзвичайних подій: що сталося у Кременчуці за минулу добу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 272

Доба була спокійна, а насильники — ні

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом рятувальники ДСНС не зафіксували жодних небезпечних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього надзвичайники за минулу добу тричі виїжджали на виклики. Вчора, 23 січня, у Кременчуцькій стоматполіклініці №1 (у приймальному відділені), на вулиці Київській сталося коротке замкнення, але подальшого горіння не відбулося. Ще двічі інформація про пожежу не підтвердилася.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Одну особу затримали за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на трьох осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.