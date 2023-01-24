На Полтавщині загинув чоловік у власній оселі

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 257

22 січня, на вулиці Мостовій, у селищі Комишня, Миргородського району загорівся будинок. Про це повідомляє Національна поліція Полтавщини.

Вогонь охопив кімнати житлового будинку. Зранку 23 січня, після ліквідації пожежі рятувальники, знайшли у будинку 48-річного власника без ознак життя. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людини) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії.