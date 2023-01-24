Кременчуцькі гімназисти допомагають військовим й виготовляють «паперові пакети»

Днями учнівський та педагогічний колективи Кременчуцької гімназії №1, а також батьки гімназистів долучилися до виготовлення паперових пакетів, які потім використовуватимуться кременчуцькими психологами в роботі з військовослужбовцями. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Умови воєнного стану, на жаль, наразі сприяють розвитку панічних настроїв у людей. Одним із популярних шляхів психологічного розвантаження, яким користуються психологи, є метод «паперового пакета». Він дозволяє вирівнювати дихання та не вимагає посиленого тренування. Особливо на часі такої допомоги потребують українські захисники.
На своїй сторінці у фейсбуці колектив Кременчуцької гімназії №1 залишив допис, у якому підкреслено: «Робота над цією ідеєю викликала в учнів потужне моральне задоволення, відчуття причетності до виконання «надважливої» справи.
Разом ми усі швидше опануємо власні страхи, навчимося краще дбати про своє психічне здоров’я та безумовно якнайшвидше прийдемо до перемоги!».
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер