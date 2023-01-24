Кременчуцькі гімназисти допомагають військовим й виготовляють «паперові пакети»

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 166

Днями учнівський та педагогічний колективи Кременчуцької гімназії №1, а також батьки гімназистів долучилися до виготовлення паперових пакетів, які потім використовуватимуться кременчуцькими психологами в роботі з військовослужбовцями. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Умови воєнного стану, на жаль, наразі сприяють розвитку панічних настроїв у людей. Одним із популярних шляхів психологічного розвантаження, яким користуються психологи, є метод «паперового пакета». Він дозволяє вирівнювати дихання та не вимагає посиленого тренування. Особливо на часі такої допомоги потребують українські захисники.