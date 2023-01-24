СБУ оголосила підозру російському командиру, який організував удар по Дніпру

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Тимошин є командиром 52 важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил росії. Удар по Дніпру був вже не першим його наказом, який призвів до загибелі цивільних українців

Служба безпеки України оголосила підозру полковнику Олегу Тимошину. За його наказом росіяни 14 січня вдарили по Дніпру, через це в житловому будинку загинули понад 40 людей. Про це йдеться на сайті СБУ.

Тимошин є командиром 52 важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил росії. Удар по Дніпру був вже не першим його наказом, який призвів до загибелі цивільних українців. За підрахунками СБУ, його дії спричинили загибель 88 та поранення 240 мирних українців.

Зокрема, він причетний до ракетного удару по торговельному центру у Кременчуку, який стався 27 червня 2022 року. Тоді загинула 21 людина, ще 77 людей — зазнали поранень.

Слідчі також з'ясували, що на наказом Тимошина росіяни у травні обстріляли ракетами торговельний центр «Рів’єра» в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області.

А в липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку «Годжи» в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинули понад 20 людей.

Для повітряних атак використовували бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32.

Відтак Тимошину оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Максимальна санкція статті передбачає довічне ув’язнення. СБУ запевняє, що тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.