Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Амстор

СБУ оголосила підозру російському командиру, який організував удар по Дніпру

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 177

 

Тимошин є командиром 52 важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил росії. Удар по Дніпру був вже не першим його наказом, який призвів до загибелі цивільних українців

Служба безпеки України оголосила підозру полковнику Олегу Тимошину. За його наказом росіяни 14 січня вдарили по Дніпру, через це в житловому будинку загинули понад 40 людей. Про це йдеться на сайті СБУ.

Тимошин є командиром 52 важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил росії. Удар по Дніпру був вже не першим його наказом, який призвів до загибелі цивільних українців. За підрахунками СБУ, його дії спричинили загибель 88 та поранення 240 мирних українців.

Зокрема, він причетний до ракетного удару по торговельному центру у Кременчуку, який стався 27 червня 2022 року. Тоді загинула 21 людина, ще 77 людей — зазнали поранень.

Слідчі також з'ясували, що на наказом Тимошина росіяни у травні обстріляли ракетами торговельний центр «Рів’єра» в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області.

А в липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку «Годжи» в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинули понад 20 людей.

Для повітряних атак використовували бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32.

Відтак Тимошину оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Максимальна санкція статті передбачає довічне ув’язнення. СБУ запевняє, що тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: СБУ війна Амстор
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 2 від 12 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

Всі pdf

Вверх