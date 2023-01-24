І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором

«Дай, Боже, нашому теляті вовка з’їсти» - чомусь, саме ці слова спадають на думку, коли я бачу відчайдушні спроби Віталія Малецького, «продати» містянам віру у його священну боротьбу за справедливі тарифи!

Варто нагадати, що до широкомасштабного вторгнення, саме пан Малецький, без особливих докорів сумління, керуючи абсолютно ручним Виконавчим комітетом, з року в рік, благословляв рішення щодо підвищення тарифів на тепло і гарячу воду. Я сам, неодноразово, був учасником численних мітингів, а також виступав розробником проєкту рішення міської ради, яке б скасовувало славнозвісне тарифне голосування фіолетового виконкому в січні 2021 року. От тільки 2 роки тому, депутати — підлеглі Віталія Малецького, чомусь не надто дбали про добробут кременчужан, як показово роблять це зараз. (Міська рада своїм рішенням може скасувати рішення виконавчого комітету)

Жахлива трагедія і терористичний акт з боку країни-вбивці, що призвів до руйнування Кременчуцької ТЕЦ, поставив під загрозу й опалювальний сезон в Кременчуці. (До 24.02.2022 виконавцем послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для частини мешканців міста Кременчука була ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»)

Досліджуючи дане питання, кожному б пасувало зрозуміти: що являє собою цілісний майновий комплекс КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ, а головне що та кому, там належало? Та зараз все ж про інше.

Я не буду пояснювати кожний етап довгого ланцюжка передачі теплоелектроцентралі на баланс області, яке відбулося 14 жовтня. Скажу лише, що локомотивом у цьому процесі виступала саме Полтавська ОВА (не плутати з радою) і особисто Дмитро Лунін. І це насправді багато про що говорить.

Відтак, за логікою речей, для споживачів лівобережної частини Кременчука, постачальником послуг стає ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», застосовуючи славнозвісний двоставковий тариф. Не заглиблюючись в деталі і методики, зазначу, що підприємству «Полтаватеплоенерго» тарифи на основі їх власних розрахунків, своїм рішенням затверджують депутати Полтавської обласної ради, що вони, власне, й зробили 30 вересня 2022 року.

А далі найцікавіше…

14 жовтня, ті ж самі депутати Полтавської обласної ради, приймають на баланс області зруйновану ТЕЦ, а вже за тиждень, 20 жовтня, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради одноголосно приймає рішення за номером 1508, визначивши підприємство «Полтаватеплоенерго» виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині міста Кременчука.

А що цікавого? - запитаєте ви.

Виконавчий комітет, який одноголосно визначив виконавцем послуг «Полтаватеплоенерго», у своїй основі — це вірні заступники нашого міського голови. Мова про Ольгу Усанову, Дмитра Кравченка, Руслана Проценка, і звичайно ж Івана Москалика. Іван Володимирович Москалик, в даному конкретному випадку, заслуговує особливих лаврів, оскільки обіймає посаду профільного заступника Малецького з питань житлово-комунального господарства, а отже тему тарифоутворення та галузі в цілому має знати досконало.

А знаєте що ще об’єднує цю фантастичну четвірку? Усі вони депутати Полтавської обласної ради. Ті ж самі депутати-патріоти, які згідно з результатами поіменного голосування від 30 вересня, проголосували «за» встановлення тарифів для «Полтаватеплоенерго». Так, усі вони, за виключенням відсутнього Москалика, мовчки голосували за кота в мішку. Чому мовчки? Тому що згідно з протоколом пленарного засідання сесії, наша трійця участі в обговореннях не брала і на виступ не записувалася.

Додам, що окрім славнозвісних заступників міського голови Малецького, Кременчук та район в Полтавській обласній раді, представляють ще 14 депутатів. Майже усі вони (присутні в залі), як один, підтримали рішення про встановлення (читай підвищення) тарифів для громад Полтавської області.

Насправді, в рішенні Полтавської обласної ради, яке стосувалося тарифів, від 30 вересня, про Кременчук мова не йшла, але доволі короткий часовий проміжок між затвердженням тарифу в області й визначенням «Полтаватеплоенерго» надавачем послуг в Кременчуці, мав би змусити підлеглих Малецького почати бити на сполох. У відповідь тиша. Першим звернув увагу на бездіяльність членів виконкому, депутат Кременчуцької міської ради, мій колега Олександр Роженко, проте навіть він не здогадувався, що ці ж самі люди, навіть голосували «за» рішення в Полтаві.

А далі пішли перші платіжки від «Полтаватеплоенерго», які стали не просто неприємним сюрпризом для пересічних кременчужан, по суті, вони завдали нищівного удару представникам малого та середнього бізнесу, які раніше звикли сплачувати відповідно до показників лічильника.

В ситуацію втрутилася ініціативна група депутатів Кременчуцької міської ради (Лазоренко, Порчирян, Роженко, Іванян, Плескун, Яцина). Була організована зустріч з представниками «Полтаватеплоенерго». На жаль, уповноважені особи підприємства-надавача послуг, не визнають існування проблеми, а тарифне питання розглядають крізь призму «власної точки зору і неправильної». «Неправильна» в цьому випадку — це позиція обуреної громади Кременчука.

На сесію Кременчуцької міської ради, навіть приїздив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, який обіцяв якнайшвидше розібратися в ситуації. Для розуміння, сесія відбувалася в п’ятницю, а вже в понеділок, представник правлячої політичної сили обіцяв спільну нараду з напрацьованим пакетом рішень. Я свідомо наголошував на тому, що пан Лемешко обирався по спискам партії «Слуга народу», адже після історії з оголошенням підозри міському голові Полтави Мамаю (однопартійцю Віталія Малецького), кременчуцький градоначальник публічно почав асоціювати себе з намісником Президента і виконавцем його політичної волі. Мамаю, в умовах війни, інкримінують серйозні звинувачення, в той час, як Малецький всіляко намагається демонструвати відданість і прихильність Зе-команді.

Прикро, але я вимушений констатувати факт, що боротьба за встановлення тарифів для Кременчука на рівні 24.02.2022 перетворилася на «битву заголовків», а проблема навряд чи, знайде вирішення.

Граючи м‘язами на публіку, Віталій Малецький навіть дозволив представникам засобів масової інформації бути присутніми на засіданнях робочих груп, що по суті, з початку широкомасштабного вторгнення є безпрецедентним випадком. Міський голова дуже хоче виступати в якості фронтмена цієї боротьби за справедливі тарифи, але робить це дуже обережно, обмежуючись опосередкованими коментарями й постами у фейсбуці. Річ у тому, що одразу після скандалу, що виник на тлі тарифного протистояння, Малецький отримав неприємний сигнал від Дмитра Луніна очільника Обласної Військової Адміністрації. Останній дуже жорстко натякнув Віталію Олексійовичу, що не варто розхитувати ситуацію в якій винен лише він сам, принагідно нагадавши про ряд болючих проблем Кременчуцької громади.

Я не дарма згадував, що локомотивом передачі КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ТЕЦ була саме Полтавська ОВА, а вступати у відкрите протистояння з представниками «президентської вертикалі» наш мер навряд чи наважиться. На засіданні останньої робочої групи, в присутності представників засобів масової інформації, він неодноразово повторював, що Дмитро Лунін погарячкував, бо просто не зовсім правильно його зрозумів, і що вони двоє, як ніхто, є виконавцями волі глави держави.

Малецький пише пости в соціальних мережах, публікує листи профільного Міністерства, апелює до громадськості. До речі, про публікації в фейсбуці. Останні масово поширюють лікарі, вихователі дитячих садочків, вчителі, працівники низки комунальних підприємств. Я переглянув сторінки кількох сотень користувачів, і дійшов висновку, що нещодавню публікацію з відповіддю Міністерства, поширюють у себе на сторінках, навіть ті «бюджетники», які взагалі не є активними користувачами соціальних мереж і протягом останнього року взагалі нічого не публікували. Цікаво, що люди залишають коментарі під постами Малецького, які взагалі не відповідають змісту самої публікації. «Підтримую», «підтримую звернення», «підтримую петицію». Яке звернення? Яку петицію? Люди, ви хоча б читайте те, що вас наполегливо просить розповсюдити керівництво.

Своєю чергою, колективна область почала масовану, «чорну» інформаційну кампанію по дискредитації Малецького, його підлеглих, і депутатського корпусу міської ради. Замість того, щоб бодай прислухатись до позиції містян, вони розміщують замовні публікації на різноманітних інтернет-ресурсах, поширюють дискредитуючі публікації на різноманітних телеграм-каналах та у фейсбук-спільнотах регіону, намагаючись зняти з себе відповідальність у доволі брудний спосіб.

Цікаво, як взаємний обмін люб’язностями допоможе розв'язати тарифне питання? Відповідь, на превеликий жаль, очевидна.

Надалі, ми не побачимо рішучих кроків з боку міської влади, адже, вимушений констатувати, що Віталій Малецький відверто побоюється йти в авангарді відкритої боротьби, проти колективної Полтави. Палко захищаючи інтереси кременчужан, міський голова дуже боїться повторити долю мера Чернігова — Владислава Атрошенка, якого суд відсторонив від виконання обов’язків терміном на 1 рік. Політичний контекст цього рішення зрозумілий багатьом. Звідси й дешеві спроби лебезити перед ОПУ і загравати зі «Слугами народу».

То що ж далі? А далі, спасіння утопаючих — справа самих утопаючих. За більш ніж три тижні, зважаючи на очевидну байдужість обласної ради, ми не побачили жодної ініціативи від наших членів Виконавчого комітету, які за сумісництвом є депутатами обласної ради, серед яких цілий віцемер галузі ЖКГ. Річ у тому, питання встановлення тарифів затверджувалось рішенням Полтавської обласної ради. Кожен представник депутатського корпусу, може виступити в якості розробника проєкту рішення, таким чином запропонувавши внести зміни в існуючий текст. Маючи досвід Івана Москалика, зробити це зовсім не складно. Саме це я і запропонував йому зробити під час останнього засідання робочої групи. А далі потрібно збирати позачергову сесію і розглядати дане питання. Для цього потрібна ініціатива 28 депутатів. Нагадаю, що інтереси Кременчука в Полтавській обласній раді відстоюють 18 депутатів, і усі вони є представниками різних політичних сил, та депутатських фракцій. Тому не чекаючи, рішення про зібрання сесії Полтавської обласної ради, я звернувся до Полтавського територіального осередку Політичної партії «Європейська солідарність» з проханням одноголосно підтримати відповідне рішення, якщо воно буде включене до порядку денного сесії.

Але чому мовчать депутати обласної ради — заступники Малецького Усанова, Москалик, Кравченко, Проценко, чому не готують проєкт рішення, чому не збирають підписи про скликання позачергової сесії, чому не звертаються до лідерів фракцій та груп в Полтавській обласній раді? Де їхня активна діяльність в питанні відновлення тарифної справедливості? Чому мовчать інші депутати обрані від Кременчука та району?

Цитуючи слова одного з депутатів Полтавської обласної ради, який був включений до складу робочої групи, вони просто не хочуть розписуватися у власному безсиллі. Представники обласного депкорпусу майже відкрито заявляють, що не знайдуть 28 підписів своїх колег, а відтак робити нічого не збираються, окрім звичного занепокоєння і глибокої стурбованості.

Учорашній допис міського голови лише підтверджує мої побоювання. Там він апелює до депутатів з Полтавської обласної ради й вкотре погрожує судом. От тільки вищенаписана формула тарифної перемоги проста, і я описав її публічно на засіданні робочої групи.

Наостанок додам, що міська рада навряд чи звернеться до прокуратури з проханням звернутися до суду в інтересах захисту прав мешканців територіальної громади. Навіть попри довготривалий розгляд справи, з точки зору діалогу між Малецьким і Луніним – це лише загострить і без того напружені відносини чиновників.

Так само, без реакції залишаються пропозиції мого колеги депутата Алєксєєва, щодо створення органом місцевого самоврядування, структурного підрозділу з питань захисту прав споживачів, що своєю чергою дозволило подавати позови до суду щодо захисту невизначеного кола споживачів.

Ховаючись за гучними заявами, і заголовками в пресі, міська влада Кременчука, просто залишає громадськість, а також представників малого та середнього бізнесу, наодинці з проблемою. А споживачам, та представникам ОСББ, за спинами яких ховатиметься наш мер, доведеться шукати справедливості, як максимум, використавши зразок позивної заяви, яку гордо опублікують наші борці за правду.

П.С. Коли я зазначаю, що хтось саме МУСИТЬ готувати рішення, виносити на розгляд сесії питання, працювати з документами чи збирати підписи, я маю на увазі, що ці люди, окрім того, що мають представницький мандат, є штатними працівниками структурних підрозділів виконкому, де отримують космічну зарплатню по міркам воюючої країни.