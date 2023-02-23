Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік

Звіт депутата і громадянина, для якого 2022 рік викреслив з порядку денного будь-які політичні амбіції, абсолютно нівелювавши значення передвиборчих перегонів в майбутньому. Як і мільйони українських патріотів, докладав і продовжую невтомно докладати усіх можливих зусиль для наближення нашої священної Перемоги. Єдиним можливим і найважливішим завданням визначив для себе допомогу нашим захисникам і захисницям, допомогу воїнам, які кожного дня, кладуть на вівтар перемоги найдорожче – власну можливість жити

Лютий 2022 року

Без перебільшення трагічний для кожного українця 2022 рік розпочався для мене з тривоги перед невідворотністю широкомасштабного наступу ворога.

Вже 7 лютого, за моєї ініціативи, в кабінеті голови Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського, була організована зустріч голів об’єднаних територіальних громад Кременчуцького району з командиром Окремого батальйону територіальної оборони підполковником Вадимом Володимировичем Проценком. Слід зазначити, що попри тривожні сигнали «колективного заходу» та існуючий масив переданих розвідданих, зустріч в аналогічному форматі, проходила вперше. На той момент, гостро постала необхідність проведення спільної координаційної наради для налагодження оперативної комунікації й відпрацювання алгоритму злагоджених дій, спрямованих на виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога і захисту цивільного населення. Так само, чи не вперше, підполковник Проценко надав присутнім методичні рекомендації, щодо створення і правового статусу ДФТГ.

15 лютого 2022 року

На пленарному засіданні позачергової сесії Кременчуцької міської ради підтримав Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади.

Протокольно запропонував суттєві правки в текст звернення до мешканців Кременчуцької міської територіальної громади у зв‘язку з ситуацією, що склалася на фоні загрози військового вторгнення на територію України з боку російської федерації. Уявіть, що за тиждень, до повномасштабного наступу окупаційних військ, міський голова Віталій Малецький категорично наполягав на прийнятті «зваженого рішення» без надання оцінок і використання термінології, що в дипломатичній площині можуть бути неправильно трактовані країною-вбивцею. Як вбачалося з виступу міського голови, документальне визнання факту існуючого вторгнення і війни тривалістю в 8 років, він називав, не інакше як провокацією. Пройде зовсім мало часу, як ті, хто відмовлявся називати речі своїми іменами прокинуться під звуки сирен повітряної тривоги.

24 лютого - 28 лютого 2022 року

Разом з колегами депутатами, з перших годин широкомасштабного вторгнення, брав безпосередню участь в облаштуванні блок-постів та захисних фортифікаційних споруд. Була здійснена термінова перевірка усіх бомбосховищ та підвальних приміщень багатоквартирних будинків на предмет вільного доступу громадян, з метою використання останніх як тимчасові укриття. Організована система безперебійного забезпечення харчовими продуктами підрозділів ЗСУ та територіальної оборони в місті. Започатковано процес формування благодійного продовольчого і харчового резерву з метою недопущення гуманітарної катастрофи в Кременчуці. Приймалась постійна участь в оперативному формуванні й відправці гуманітарних залізничних вантажів для потреб мешканців міст, що опинилися на межі голоду через брак питної води та їжі.

Березень 2022 року

Допомога переселенцям та ВПО

Від початку широкомасштабного вторгнення в нашому місті знайшли тимчасову домівку ті, кого війна залишила без даху над головою. З 1 березня я активно розпочав облаштування одного з центрів тимчасового розміщення «Кременчук» по вулиці Єднання України 9 (колишня Маяковського). Один з гуртожитків заводу «АвтоКрАЗ», який не використовувався останні 5 років, в найкоротші терміни, перетворився на комфортабельний хостел. Для потреб харчоблока і забезпечення можливості приготування їжі, власним коштом, було придбано 6 газових плит, комплекти посуду, каструлі й чайники. Кожна з кімнат була забезпечена доступом до електромережі. Обладнано 50 мобільних світильників. Для потреб мешканців з маленькими дітьми придбано 25 електрообігрівачів-тепловентиляторів, теплі ковдри та 50 подушок. В найкоротші терміни до початку капітальної реконструкції санвузлів був обладнаний тимчасовий водопровід. Від початку експлуатація гуртожиток був оснащений елементами протипожежної безпеки. Впродовж трьох місяців забезпечував мешканців засобами особистої гігієни, миючими засобами, побутовою хімією, знаряддям для організації добробуту, підтримки чистоти й належного санітарного стану приміщення.

Допомога військовим та ЗСУ

Розуміючи жахливий рівень оперативного матеріально-технічного забезпечення військових на початковому етапі, з перших днів широкомасштабного вторгнення долучився до волонтерського руху в місті та країні.

Вже в березні особисто придбав 70 пар тактичного військового взуття для потреб наших військових з різних підрозділів ЗСУ. Так черевики були розподілені між бійцями Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор», воїнами з розвідувальної роти 95 ОДШБ, нашими співвітчизниками з полку «АЗОВ», та іншими військовослужбовцями згідно з індивідуальними запитами.

Для закриття потреби підрозділу ЗСУ, що комплектувався в умовах постійної комунікації з міською владою, для виконання бойових завдань і ефективного злагодження, було придбано 20 мобільних телефонів найпростішої комплектації.

На запит штабу волонтерів громадської організації «АТО-МАЙДАН-КРЕМЕНЧУК» передав новий тримісний ПВХ-човен, для виконання завдань в місцях бойових дій, де є водні артерії. Саме там, часто виникала необхідність швидко переправляти з одного берега на інший, як особовий склад, так і військову амуніцію або ж провізію. Знову ж таки, на запит волонтерів громадської організації «АТО-МАЙДАН-КРЕМЕНЧУК» з-поміж ветеранів АТО/ООС (Гончик Андрій) було придбано 10 нових ватяних матраців.

Квітень 2022 року

Допомога військовим та ЗСУ

Квітень розпочався з фінансування придбання активних навушників та біноклів високої кратності для бійців підрозділу Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор».

На прохання мешканки гуртожитку для переселенців харків’янки Марини, чоловік якої героїчно стереже небо над Дніпровщиною, придбав та передав 3 рації Baofeng T57 бійцям протиповітряної оборони.

Допомога переселенцям та ВПО

У центрі тимчасового розміщення «Кременчук» по вулиці Єднання України 9, в якому на той час знайшли прихисток майже двісті мешканців з окупованих ворогом українських міст, був розпочатий проєкт реконструкції санвузлів. В рекордно короткі терміни, власним коштом, а також за підтримки представників соціально-відповідального бізнесу, вдалося зробити майже неможливе.

В окремих кімнатах, облаштовано дві комфортабельні душові кабіни й два роздільних санвузли. Встановлені нові унітази й бойлери для безперебійної подачі гарячої води. Замінені двері й вікна. З‘явився умивальник. Стіни й підлогу виклали плиткою. Зробили стелю і нове освітлення. Замінено електропроводку. Біля умивальника облаштували дзеркало і розетку, де кожен охочий зможе висушити волосся, або поголитися. Окрім цього, була встановлена нова система каналізації на першому поверсі.

Травень 2022 року

У травні, на прохання кременчужанина-офіцера 57 окремої мотопіхотної бригади Григорія Мілітинського, було частково профінансоване придбання вживаного корейського повнопривідного позашляховика Kia Sorento, який пройшов бойове хрещення в районі Костянтинівки (Донецька область). Як кажуть самі бійці, машина на фронті — це в першу чергу, можливість ефективно і швидко виконувати бойові задачі. Перевага наявності авто — це мобільність і оперативність, а також невеличкий склад їжі питної води й додаткового комплекту боєприпасів.

Відповідаючи на запит ветерана АТО/ООС нашого земляка Дмитра Бурдейного, було придбано та передано його фронтовим товаришам чотири надувні матраци INTEX.

Червень 2022 року

Саме з червня я розпочав вручення захисних комплектів (бронежилет та шолом) для військових з Кременчука та Кременчуцького району, які проходять службу в різних підрозділах ЗСУ. Бронежилет HIGHCOM американського виробництва складається з комплекту керамічних бронеплит та м’яким протиуламковим захистом рівня IIIA NIG для спини й грудної клітки. Всього за період з червня 2022 року по січень 2023 наші військові отримали від мене 15 захисних комплектів на загальну вартість понад 15000 доларів США. Серед останніх, легендарні захисники Маріуполя, бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, 501-го окремого батальйону морської піхоти, воїни полку «АЗОВ» (зараз 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ), 109-ї окремої бригади територіальної оборони, відомі волонтери, працівники поліції з прифронтових міст, колеги-депутати з Кременчуцької районної ради, що були мобілізовані до лав ЗСУ.

Липень 2022 року

На прохання ветерана АТО, депутата Кременчуцької районної ради Євгена Таранухи, у взаємодії з компанією Ferrexpo, зібрав та відправив партію гуманітарної допомоги для потреб штабу полку «АЗОВ». Серед того, що просили захисники те, що допомогло покращити перебування наших захисників в умовах казарменого положення: засоби для миття посуду, дезінфікуючі засоби, засоби для чищення засмічень, одноразовий посуд, харчова плівка, пакети для сміття, рукавички, серветки й паперові рушнички.

На прохання кременчуцької волонтерки Маргарити Туаєвої передав бронежилет та шолом для потреб нашого земляка, що змінив поліцейську уніформу на військовий однострій.

Серпень 2022 року

Одним з героїчних бійців, хто після поранення і відновлення отримав «броню» і шолом, був випускник Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, боєць легендарної 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Сергій Опря. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, був нагороджений орденом Данила Галицького.

Придбання і передача ремінних систем в комплекті зі стегновою платформою Molle для потреб розвідників з 95-ї ОДШБ та бійців 132-го окремого розвідувального батальйону. Відповідні девайси передав через десантника-розвідника з нашого міста з позивним «Мовчун».

На прохання кременчужанки Людмили Кузнєцової придбав і передав тактичне взуття і шолом HIGHCOM Striker PLT для її рідного сина Дмитра, який проходить службу у 18-тій окремій бригаді армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Шолом забезпечує клас захисту рівня ІІІА, в тому числі від ураження осколками. Корпус виготовлений з кевларових волокон та термореактивної смоли.

На прохання кременчужанина Олексія з позивним «Мовчун» придбав партію одинарних підсумків для магазинів автомата Калашникова. Саме вони дозволяють зручно розміщувати на поясі, основний і додатковий боєкомплект. Підсумки виготовлені в кольорі піксель та мультикам. Як і решта спорядження, кріпляться за допомогою системи Molle. За словами Олексія, ця модель чудово вміщує, як магазини зі стандартними набоями калібру 5,45, так і з набоями калібру 7,62, яким віддають перевагу в його роті.

Вересень 2022 року

У рамках всеукраїнської акції «УКРАЇНСЬКУ КНИГУ – ВІЛЬНІЙ ЗЕМЛІ!» оголосив збір книжок, в рамках якого, вдалося зібрати понад 700 чудових українських книжок, серед яких, світові бестселери, класика, художня література, енциклопедії й навіть комікси. Це стало потужним гуманітарним внеском у відновлення бібліотечних фондів звільнених територій Харківської області. Уся зібрана література була доставлена в міську бібліотеку міста Ізюм, яка була, фактично повністю знищена.

Жовтень 2022 року

За запитом колеги-депутатки Кременчуцької міської ради Лариси Олексіївни Гориславець передав черговий бронежилет отримав лейтенант ЗСУ Олександр Передєрнін. Олександр — офіцер 109-ї окремої бригади територіальної оборони, кадрованого формування сил ТрО у Донецькій області.

На прохання колективу Благодійного фонду «Тил Полтава», який представлений стоматологічною спільнотою Полтавщини, придбав та передав черговий захисний шолом великого розміру. Шолом Striker PLT захищає бійця від загроз рівня IIIA, включаючи осколки. Також він перевірений на відповідність стандарту NIJ 0106.01. Виготовлений із волокон Hybridized Kevlar. Вартість такого 509 доларів США.

Грудень 2022 року

На прохання депутата Кременчуцької районної ради Захожого Сергія Віталійовича капітана ЗСУ, презентував два ноутбуки, для покращення матеріально-технічної бази напрямку, яким опікується мій колега у складі свого військового формування.

Допомога медичним закладам Кременчука і пораненим внаслідок ракетного влучання в ТРЦ «АМСТОР»

Після жахливого акту терористичної агресії оперативно передав для потреб нашої Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» життєво необхідний препарат «Альбувен», попередньо узгодивши позицію з директором медзакладу Корляковою Оксаною Вікторівною. 100 флаконів дороговартісного кровозамінника, що застосовується при гострих крововтратах, сильних отруєннях чи інтоксикаціях організму, шокових станах — отримали наші медики, які з перших хвилин трагедії, яка сталася в нашому місті, боролися за життя постраждалих. За допомогу і розуміння, в черговий раз, щиро дякую очільнику Біланівського ГЗК Юрію Химичу, що миттєво посприяв у виділенні коштів, відгукнувшись на мій депутатський запит. Загальна вартість партії медикаментів склала 200 тисяч гривень.

У тісній співпраці з керівництвом Біланівського ГЗК, в травні 2022 року, разом з керівником проєктів корпоративної соціальної відповідальності компанії Ferrexpo Юрієм Химичем передали Кременчуцькій центральній районній лікарні, Кременчуцькій першій міській лікарні, Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» дороговартісні препарати для лікування і профілактики Covid-19, а також халати, ізоляційні костюми-комбінезони, респіратори, бахіли, маски, рукавички, набори швидких тестів антигену SARS-CoV-2, антисептики та знезаражувачі. Загальна вартість допомоги склала 1,2 млн грн.

За моїм зверненням до представників соціально-відповідального бізнесу в обличчі компанії Ferrexpo був придбаний стерилізатор паровий форвакуумний для потреб Кременчуцької міської лікарні планового лікування який необхідний для стерилізації й сушіння хірургічного обладнання, інструментарію, виробів зі шкіри, латексу, резини, скла, тканини, в тому числі бинтів, марлевих пов’язок, постільних комплектів, спецодягу тощо. Вартість обладнання склала 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Судові справи

Другий апеляційний адміністративний суд в Харкові поставив чергову крапку у справі знищення кременчуцьких бібліотек. Своєю постановою судді відмовили в задоволенні апеляційної скарги представників Кременчуцької міської ради, залишивши в силі рішення суду першої інстанції. Фактично, депутати з «фіолетової більшості» Віталія Малецького підтримали незаконні й протиправні рішення, відповідно до яких, відбулася, так звана, реорганізація (читай знищення) бібліотечної системи в Кременчуці.

Наразі триває розгляд справи у Верховному Суді у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду. Станом на сьогодні суд повернув, а точніше залишив без руху, документ (касаційну скаргу), який на думку суддів, за формою та змістом не відповідає положенню пункту 4 частини другої статті 330 КАС України, позаяк не містить чітко зазначених підстав касаційного оскарження з відповідним обґрунтуванням.

Громадянська позиція

Навесні, як громадянин України, отримав повістку для уточнення військово облікових даних. Успішно пройшов військово-лікарську комісію за висновками якої отримав статус придатного до військової служби. З травня перебуваю на військовому обліку в Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Пройшов короткострокові навчання в 169-му навчальному центрі «Десна» опановуючи нові військові знання та навички. З лютого неодноразово нагороджений численними подяками від різноманітних підрозділів ЗСУ, волонтерських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Вичерпна інформація про благодійну і депутатську діяльність, а також контакти, міститься на персональній сторінці у соціальних мережах.