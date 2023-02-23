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За рік широкомасштабної війни росіяни завдали майже 5000 ракетних та 3500 авіаційних ударів

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 195

   

Саме крилатою ракетою Х-22 був завдаваний удар по ТЦ «Амстор», внаслідок якого загинуло 22 людини

Противник продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати дрони-камікадзе для руйнування об’єктів критичної інфраструктури в глибині території України.

— Через початок «високоточного ракетного голодування» ворог вкотре використовує протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, вбивці авіаносців для знищення будинків мирних українців, — зазначив під час брифінгу у Military Media Center заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

 

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення російськими окупаційними військами по об’єктах на території України було завдано майже 5000 ракетних та 3500 авіаційних ударів. Також завдано майже 1000 ударів із застосуванням БПЛА.

— Всі дії ворога відстежуються та аналізуються. Лише протягом лютого «відмінусовано» 6 літаків та 2 вертольоти противника. Збито 80 крилатих ракет та 84 БПЛА, — повідомив він.

Варто додати, що саме протикорабельною крилатою ракетою Х-22 був завданий удар по ТЦ «Амстор», внаслідок якого загинуло 22 людини.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Military Media Center
Теги: ракетний удар Амстор Брифінг крилата ракета авіаудар
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