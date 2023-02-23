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Директор дитячої лікарні розповів, чому затримують зарплату лікарям, а про скарги слухати відмовився

Сьогодні, 19:45 Переглядів: 705

Чому переводять лікарів на 0,75 ставки — Руслан Герман не відповів

Сьогодні, 23 лютого, «Кременчуцький ТелеграфЪ» мав змогу поставити питання директору Кременчуцької дитячої лікарні Руслану Герману щодо скорочення медпрацівників закладу, переведення лікарів на 0,75 ставки та затримки заробітної плати. 

До редакції надійшла скарга від лікаря — і ми намагалися з'ясувати, чи дійсно це так та чому. 

 

Про переведення на 0,75 ставки та скорочення

— Давайте офіційний запит. Мені ця скарга не надходила. 

Заслухати скаргу він не захотів. Щодо можливого скорочення персоналу лікарні Руслан Герман відповів: «Працює комісія». На наше уточнення, що комісія вже завершила роботу, Руслан Герман повторив: «Працює комісія».

Стало відомо, скільки та яких саме працівників звільнять з Кременчуцької дитячої лікарні

Про затримку зарплати

Керівник медзакладу підтвердив, що затримка у виплаті зарплати  дійсно є, але «винна» у всьому - Національна служба здоров’я (НСЗУ). 

— Затримуються кошти з НСЗУ, — сказав він. 

Договори, за словами керівника — підписали, чекають на кошти.

Детальніший  коментар — у відео. 

Нагадаємо, минулого тижня спеціально створена комісія, яка працювала над оптимізацією штату дитячої лікарні, завершила свою роботу. За її результатами планують припинити трудові угоди з 38 людьми, з них 24 — це немедичні працівники (7 санітарок і 17 — адміністративно-господарчого персоналу), 14 — медичні працівники (5 лікарів та 9 медсестер). Мова йде про дитячих стоматологів, стоматолога-хірурга, ендоскопіста та офтальмолога. Про це «Телеграфу» повідомляв директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа. При цьому він запевнив, що процес оптимізації — постійний, а масового переводу на 0,75 ставки немає. Про навантаження, яке дають на ці 0,75 ставки, Максим Середа та Руслан Герман вважають за краще мовчати. 

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Автор: Ольга Мінчук Відео: Артем Коваленко
Теги: дитяча лікарня Руслан Герман зарплата медики скорочення
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