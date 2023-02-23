У Горішніх Плавнях попрощалися з військовим Ростиславом Ледовським

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Сьогодні, 23 лютого, у Горішніх Плавнях попрощалися із військовим старшим солдатом Збройних Сил України Ростиславом Михайловичем Ледовським. Захисник України загинув на російсько-українській війні 16 лютого.

Народився Ростислав 4 січня 1998 року в місті Кіровську Луганської області. У 2003 році разом із мамою переїхали до Горішніх Плавнів. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи №1, навчався у Політехнічному коледжі Кременчуцького Національного університету імені Михайла Остроградського, де здобув кваліфікацію технік-електромеханік гірничий. Через декілька років Ростислав продовжив навчання в тому ж університеті, здобуваючи вищу освіту.

З 2017 року працював на FERREXPO: Єристівському й Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах. У 2018-2019 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України.

13 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 16 лютого 2023 року в бою за Україну старший стрілець штурмового батальйону, старший солдат Збройних Сил України Ростислав Ледовський, вірний військовій присязі, героїчно загинув у районі населеного пункту Іванівське Донецької області.

Ростислава Ледовського поховали з почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».