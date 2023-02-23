З 1 березня всі вузькопрофільні дитячі лікарі переїздять до дитячої лікарні

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Обіцяють — буде зручно, адже фахівці працюватимуть цілий день

З 1 березня, як і планувалося, вузькі спеціалісти — дитячі лікарі (офтальмолог, хірург, невролог тощо) вестимуть прийом у консультаційно-діагностичному центрі Кременчуцької дитячої лікарні, що на вул. Парнети,16 (колишня дитяча поліклініка).

Як повідомив директор лікарні Руслан Герман, робочі місця готові.

— Всі лікарі помістяться, робочі місця готові, всі будуть забезпечені комп’ютерами, — сказав Руслан Герман.

Він додав, що на 3 поверсі, де розмістять консультаційно-діагностичний центр зробили косметичний ремонт.

Лікарі працюватимуть із 8 до 18. Тут прийматимуть усіх дітей Кременчуцької громади, району та сусідніх областей.

— Батькам буде зручно прийти у будь-який час, за направленням сімейного лікаря. В ургентних випадках приймуть без направлення, — додав Руслан Герман.

Нагадаємо, раніше у департаменті охорони здоров’я повідомляли, що в об'єднаному консультативно-діагностичному центрі будуть сконцентровані лікарі та діагностична й інструментальна база.