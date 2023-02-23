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В Україні хочуть змінити Сімейний кодекс щодо термінів розгляду заяви про розірвання шлюбу

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 283

 

У законопроєкті пропонується на це давати до трьох місяців — для бездітних пар та пів року — якщо подружжя має дітей

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9043 про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо зміни терміну розгляду заяв про розірвання шлюбу. У ньому пропонується давати парам, які вирішили розлучитися, більше часу «на роздуми». Для подружжя, яке не має дітей — три місяці з дня подання заяви про розлучення. Наразі орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу через місяць від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. 

Відповідно до Сімейного кодексу — місяць на відкликання заяви є також у подружжя, що має дітей і розлучається у судовому порядку. Законопроєктом пропонується збільшити цей термін до шести місяців. Після цього — суд приймає рішення про розірвання шлюбу.

— Такі законодавчі зміни посприяють зменшенню кількості розпаду сімей, які відбуваються на емоціях, без достатнього обдумування такого серйозного кроку, який, до того ж частіше впливає не лише на долю подружньої пари, — йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту. 

У Сімейному кодексі пропонують залишити можливість розірвання шлюбу через місяць з дня подання заяви, але лише у разі, якщо буде офіційно зафіксовано насильство з боку одного члена подружжя щодо іншого.

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Автор: Віктор Крук
Теги: розлучення сім'я законопроєкт
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