В Україні хочуть змінити Сімейний кодекс щодо термінів розгляду заяви про розірвання шлюбу

У законопроєкті пропонується на це давати до трьох місяців — для бездітних пар та пів року — якщо подружжя має дітей
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9043 про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо зміни терміну розгляду заяв про розірвання шлюбу. У ньому пропонується давати парам, які вирішили розлучитися, більше часу «на роздуми». Для подружжя, яке не має дітей — три місяці з дня подання заяви про розлучення. Наразі орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу через місяць від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.
Відповідно до Сімейного кодексу — місяць на відкликання заяви є також у подружжя, що має дітей і розлучається у судовому порядку. Законопроєктом пропонується збільшити цей термін до шести місяців. Після цього — суд приймає рішення про розірвання шлюбу.
У Сімейному кодексі пропонують залишити можливість розірвання шлюбу через місяць з дня подання заяви, але лише у разі, якщо буде офіційно зафіксовано насильство з боку одного члена подружжя щодо іншого.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер