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Кременчук, Амстор, Воїни світла

Відкрили меморіальні дошки загиблому воїну Владиславу Лісовому та Софії Винник, яка загинула в «Амсторі»

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 106

 Поруч були у шкільному альбомі й поруч розташовані меморіальні дошки

Їх світлини поруч у шкільному випускному альбомі, а віднині й на фасаді Бреусівської школи. 23 лютого у Бреусівському ліцеї відкрили меморіальні дошки випускникам 2018 року Софії Винник та Владиславу Лісовому. 

 

20-річний старший сержант Владислав Лісовий загинув 18 квітня, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Зелена Долина Донецької області. Понад 8 місяців військовий вважався безвісти зниклим.

Кременчук попрощався з 20-річним Владиславом Лісовим, який 8 місяців вважався безвісти зниклим

Однокласниця Влада Софія Вінник також загинула від російських військ, проте у Кременчуці. 27 червня вона перебувала у ТЦ Амстор, куди прилетіла російська ракета. 

Не дожила два дні до випускного: в «Амсторі» загинула студентка педколеджу Софія Винник
 
На світлинах випускного альбому вони поруч, від сьогодні, вже в граніті, знову разом... Неможливо збагнути, усвідомити, пояснити...
Софійка загинула від рашистської ракети на робочому місці в ТЦ «Амстор» Кременчука, Влад героїчно поліг на полі бою на сході України, захищаючи нашу незалежність... Царство небесне Вам, діти... Пам'ятаємо... Не забудемо... написав Віталій Павлюк. 
 
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Амстор школа меморіальна дошка Бреусівка
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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