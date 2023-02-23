Відкрили меморіальні дошки загиблому воїну Владиславу Лісовому та Софії Винник, яка загинула в «Амсторі»

Їх світлини поруч у шкільному випускному альбомі, а віднині й на фасаді Бреусівської школи. 23 лютого у Бреусівському ліцеї відкрили меморіальні дошки випускникам 2018 року Софії Винник та Владиславу Лісовому.
20-річний старший сержант Владислав Лісовий загинув 18 квітня, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Зелена Долина Донецької області. Понад 8 місяців військовий вважався безвісти зниклим.
Однокласниця Влада Софія Вінник також загинула від російських військ, проте у Кременчуці. 27 червня вона перебувала у ТЦ Амстор, куди прилетіла російська ракета.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер