Відкрили меморіальні дошки загиблому воїну Владиславу Лісовому та Софії Винник, яка загинула в «Амсторі»

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 106

Поруч були у шкільному альбомі й поруч розташовані меморіальні дошки

Їх світлини поруч у шкільному випускному альбомі, а віднині й на фасаді Бреусівської школи. 23 лютого у Бреусівському ліцеї відкрили меморіальні дошки випускникам 2018 року Софії Винник та Владиславу Лісовому.

20-річний старший сержант Владислав Лісовий загинув 18 квітня, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Зелена Долина Донецької області. Понад 8 місяців військовий вважався безвісти зниклим.

Однокласниця Влада Софія Вінник також загинула від російських військ, проте у Кременчуці. 27 червня вона перебувала у ТЦ Амстор, куди прилетіла російська ракета.