До дитячої лікарні передали гуманітарну допомогу від народу Америки

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23 лютого до Кременчуцької дитячої лікарні привезли гуманітарну допомогу від благодійного фонду Help Heroes of Ukraine. «Кременчуцький ТелеграфЪ» побачив на власні очі, як виглядає 1,5 тонни виробів медичного призначення, які використовуватимуть у переважно у хірургічному відділенні та для надання невідкладної медичної допомоги. Також халати, антисептики, мило, маски тощо.

— Медичні вироби будуть використовуватися у різних відділеннях лікарні, але переважно у хірургічному. Тут є інструменти та вироби для хірургічних та маніпуляційних процедур, — говорить хірург дитячої лікарні Олег Давидов. — Щодо якості, то вона є дуже високою, матеріали недешеві. Певні набори містять все, що потрібно для певної маніпуляції медпрацівника. Починаючи від маски, закінчуючи шовним матеріалом.

Орієнтована вартість вантажу — 1,5 тонни, вартість — близько мільйона гривень.

За словами Костянтина Рубана, представника фонду Help Heroes of Ukraine у центральному регіоні, наступну партію допомоги із виробами медичного призначення планують направити до лікарні «Кременчуцька».

Представники фонду Костянтин Рубан та Дмитро Кавунник пояснюють, що кошти на збір допомоги збирають пересічні американці, що підтримують народ України під час війни.

Фонд заснували українці, власники 20 найбільших транспортних компаній, які проживають у Чикаго. У 2022 році Help Heroes Of Ukraine увійшов в ТОП-10 благодійних фондів, які найбільше допомагають Україні та у ТОП-3, які допомагають військовим.

Благодійна організація Help Heroes Of Ukraine має створене представництво в Україні. Головний офіс та склад знаходиться у Львові. Саме сюди надходить увесь вантаж, а вже звідси прямує у різні регіони України. Команда волонтерів регулярно розвозить та роздає гуманітарну допомогу уздовж всієї лінії фронту та у прифронтових регіонах. Зокрема у Харківській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Черкаській областях. А відтепер гуманітарний хаб працює і в Кременчуці. Офіційний представник — Костянтин Рубан.