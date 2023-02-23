У Полтаві чоловік незаконно продавав цигарки без акцизів

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У Полтаві підозрюють 32-річного місцевого жителя, який торгував підакцизними товарами. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловік незаконно продавав тютюнові вироби без марок акцизного податку на території Полтавської області. Під час обшуку у полтавця вилучили близько 5 тисяч пачок цигарок різних марок та грошові кошти. Наразі чоловікові повідомили про підозру. Тривають слідчі дії.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.204 (Незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування з метою збуту тютюнових виробів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.