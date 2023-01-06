Кременчук попрощався з 20-річним Владиславом Лісовим, який 8 місяців вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 889

Сьогодні, 6 січня, у Міському палаці культури Кременчука попрощалися з 20-річним старшим сержантом Владиславом Лісовим. Захисник України загинув 18 квітня, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Зелена Долина Донецької області. Понад 8 місяців кременчужанин вважався безвісти зниклим.

Попрощатися з Владиславом до палацу культури прийшли рідні, друзі, представники міської влади Кременчука та громада Козельщини.

- Владислав навчався з третього класу в Бреусівській школі, тож ми організували централізовано підвіз тих, хто навчався, жив по сусідству. Це велика втрата для нас. Україна втрачає найкращих, найпатріотичніших, найвідданіших синів. Владислав залишиться сином в наших серцях. Людина віддала життя, аби зберегти наші, - розповів голова Козельщинської громади Олександр Троцький.

Однокласники Владислава, ледь стримуючи сльози, розповіли, що їх товариш був позитивним та усміхненим.

- Навчався із Владиславом із 3-го до 11 класу. Завжди веселий був, сиділи за однією партою, спілкувались. Ми спілкувались і під час війни, потім зв'язок перервався. Й потім дізнався, що його знайшли. Це велика втрата для нас. Це був один із найкращих моїх друзів у школі. Це важко. Згадуючи минуле, то було всього. Зі школи тікали, із вікон вистрибували, таких історій багато. Але в 11 класі взялись за навчання. Хотіли вдвох навчатися на військових, але лише він пішов за військовим фахом, - розповів Богдан.

Однокласник Олександр додав, що Владислав був дуже добрим та постійно посміхався.

Владислав Павлович Лісовий народився 5 травня 2001 році у Кременчуці, але довгий час жив у бабусі у селі Бреусівка Козельщинської громади. У Бреусівці закінчив школу, навчався та працював у Кременчуці, згодом був призваний у 2020 році на строкову службу в армію, де потрапив у десантно-штурмову бригаду. Владислав захищав державу з першого дня повномасштабного вторгнення росії на територію України. Був старшим солдатом, командиром відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А-0224.

- Владислав Лісовий призваний на військову службу у 2020 році, у десантно-штурмову бригаду. У 2021 підписав контракт з військовою частиною та став командиром гранатометного відділення 10 десанто-штурмової бригади й за власним бажанням відправився у зону бойових дій. Він добре володів військовою справою, як кулеметник, як десантник. Але у результаті артобстрілу по їх позиціях біля населеного пункту Зелена Долина він загинув. Спочатку прийшла звістка, що Владислав безвісти зниклий. На жаль, так диктує війна. Але потім ми відвоювали позицію, дістали тіла наших загиблих бійців. Вважається, що 18 квітня 2022 року він загинув. Була експертиза ДНК, яка встановила 99,9% збігу з матір'ю, - розповів військовий з позивним «Художник».

Батько Владислава наразі перебуває у зоні бойових дій та боронить незалежність України, тому, на жаль, не зміг попрощатися з сином.

Схилившись на одне коліно, кременчужани та мешканці Козельщини утворили живий коридор пошани. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника Владислава Лісового на Свіштовському цвинтарі на Алеї Слави.