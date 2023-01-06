У Кременчуцькій РВА розповіли про нові правила військового обліку в Україні

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 285

В Україні затвердили новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відповідну постанову №1487 Кабінет міністрів України ухвалив 30 грудня 2022 року. Про це розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зауважив, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу в Україні не проводиться, втім ведення військового обліку призовників є обов’язковим.

За новими правилами призовники мають ставати на військовий облік з 16 років, а щодо жінок, то на обов’язковому військовому обліку мають перебувати лише ті, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність. Усі інші жінки також можуть ставати на військовий облік, але за власним бажанням.

У нових правилах передбачена можливість ведення військового обліку через «Дію», але коли саме це буде запроваджено, не зазначається. Міноборони має розробити відповідний механізм та вимоги до сервісу взаємодії між порталом «Дія» та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Дипустанови за кордоном мають вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

- На роботу чи навчання військовозобов’язаних тепер можуть приймати лише за наявності підтвердження, що ті стоять на військовому обліку, - зазначив Олег Лєднік.

Він також додав, що якщо призовник чи військовозобов’язаний змінив адресу проживання чи в нього змінилися інші персональні дані, то він зобов’язаний особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни той орган, де перебуває на військовому обліку.

Олег Лєднік зауважив, що більш детально з новим Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна ознайомитися на сайті Кабміну чи Верховної Ради, і пообіцяв запросити на черговий брифінг керівника Кременчуцького районного ТЦК та СП для розповіді про особливості та новації у нових правилах ведення військового обліку.