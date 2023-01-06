На Полтавщині поліцейські виявили автомобіль, яким перевозили незаконно виловлену рибу

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Під час профілактичного рейду на Кам’янському водосховищі Дніпра, поблизу дачного кооперативу «Зоря» Кременчуцького району, поліцейські та рибоохоронний патруль виявили автомобіль «Нива» з причепом, водій якого перевозив сітки із свіжовиловленою рибою, здобутою незаконним шляхом. Даний факт задокументувала слідчо-оперативна група відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції, яку викликали на місце події правоохоронці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на сектор поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини.

- Під час виконання службових завдань 5-го січня близько 20.00 рейдовою групою виявлено автомобіль «Нива» під керуванням водія 1981 року народження із двома пасажирами 1989 років народження, які перевозили у причепі 400 метрів сітки із свіжовиловленою рибою загальною вагою близько 160 кг. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять близько 480 тисяч гривень, - повідомив начальник сектору поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини Дмитро Кисличенко.

Наразі підрозділ дізнання відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Окрім цього, на водія склали два адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі посвідчення водія відповідної категорії та реєстраційного документа на транспортний засіб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Триває досудове розслідування.

Довідково. Відповідно до вимог чинного законодавства вилучену рибу передали інспекторам рибоохоронного патруля, які згідно з договором передали її до рибоприймального пункту з подальшою реалізацією та перерахуванням коштів до державного бюджету України.