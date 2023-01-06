На Полтавщині поліцейські виявили автомобіль, яким перевозили незаконно виловлену рибу

Під час профілактичного рейду на Кам’янському водосховищі Дніпра, поблизу дачного кооперативу «Зоря» Кременчуцького району, поліцейські та рибоохоронний патруль виявили автомобіль «Нива» з причепом, водій якого перевозив сітки із свіжовиловленою рибою, здобутою незаконним шляхом. Даний факт задокументувала слідчо-оперативна група відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції, яку викликали на місце події правоохоронці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на сектор поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини.
Наразі підрозділ дізнання відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Окрім цього, на водія склали два адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі посвідчення водія відповідної категорії та реєстраційного документа на транспортний засіб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Триває досудове розслідування.
Довідково. Відповідно до вимог чинного законодавства вилучену рибу передали інспекторам рибоохоронного патруля, які згідно з договором передали її до рибоприймального пункту з подальшою реалізацією та перерахуванням коштів до державного бюджету України.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер