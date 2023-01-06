Після новорічного «стрибка» ціни на Кременчуччині почали потроху знижуватися

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 107

Після зростання напередодні новорічних свят ціни в торговельних закладах Кременчуцького району почали потроху знижуватися. Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводять щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари. Про це повідомив начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Протягом минулого тижня моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торговельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона».

Необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявили. Моніторинг показав, що ціни на соціально значущі товари у Кременчуцькому районі відповідають середньообласним.

Нагадаємо, номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби – 050 726 8962.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області також повідомили телефон, за яким можна поскаржитись на завищені ціни.