У Кременчуці поліція знайшла у місцевого жителя незаконну зброю

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 183

5 січня у Кременчуці під час санкціонованого судом обшуку поліцейські виявили в автомобілі, яким керував місцевий 25-річний чоловік, пістолет іноземного виробництва та набої. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Слідчі та оперативники відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції вилучили зброю та направили на судову експертизу.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Джерело походження зброї та мету її зберігання з’ясовує слідство.

Наразі триває досудове розслідування.