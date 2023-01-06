У Кременчуці почала зростати кількість тих, хто захворів на COVID-19

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5 січня у Кременчуці зареєстрували 23 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

13 жінок віком від 20 до 76 років;

7 чоловіків віком від 27 до 80 років;

3 дитини віком від 2 до 4 років.

19 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 16 пацієнтів.

Одужали 3 особи. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 330;

одужало - 26 513;

померло - 736.

Раніше ми писали, що 4 січня у Кременчуці зареєстрували 15 нових випадків захворювання на COVID-19.