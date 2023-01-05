У Кременчуці вчора виявили 15 випадків захворювання COVID-19

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4 січня у Кременчуці зареєстрували 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

9 жінок віком від 20 до 73 років;

6 чоловіків віком від 29 до 69 років.

11 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.

Одужали 4 особи. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 307;

одужало - 26 510;

померло - 736.

Раніше ми писали, що 3 січня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19.