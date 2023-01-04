Вчора COVID-19 виявили у 14 кременчужан

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При цьому одужали тільки 8 осіб

3 січня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

5 жінок віком 54 і 75 років;

8 чоловіків віком від 32 до 83 років;

1 дитина віком 2 років.

13 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 8 пацієнтів.

Одужали 8 особи. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 292;

одужало - 26 506;

померло - 736.

Раніше ми писали, що 2 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19.