Вчора COVID-19 виявили у 14 кременчужан

3 січня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
13 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 8 пацієнтів.
Одужали 8 особи. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що 2 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер