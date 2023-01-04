Усі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки, — Шмигаль

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Впровадження обов’язкового пенсійного накопичення серед ключових пріоритетів роботи Уряду у 2023 році.

Про це повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.

За його словами, Україна вже багато років має проблему з наповненням Пенсійного фонду. Реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки.

Кошти йтимуть на рахунки з трьох джерел:

внесок роботодавців;

внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах;

добровільні внески громадян.

— Таким чином реалізуємо на практиці право кожного українця на достойну пенсію, — наголосив Денис Шмигаль.

Раніше ми писали, що після закінчення війни українці отримають накопичувальний рівень пенсійної системи, а на початку пенсійної реформи пенсію українцям «накопичуватимуть» роботодавці та держава.