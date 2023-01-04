Усі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки, — Шмигаль

Впровадження обов’язкового пенсійного накопичення серед ключових пріоритетів роботи Уряду у 2023 році.
Про це повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.
За його словами, Україна вже багато років має проблему з наповненням Пенсійного фонду. Реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки.
Кошти йтимуть на рахунки з трьох джерел:
Раніше ми писали, що після закінчення війни українці отримають накопичувальний рівень пенсійної системи, а на початку пенсійної реформи пенсію українцям «накопичуватимуть» роботодавці та держава.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер