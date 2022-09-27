На початку пенсійної реформи пенсію українцям «накопичуватимуть» роботодавці та держава

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 224

Після закінчення війни в Україні відбудеться пенсійна реформа – запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування, яка передбачає обов’язкові щомісячні відрахування із зарплат працівників. На її початковому етапі жодних додаткових відрахувань із заробітних плат не буде.

Про це повідомила Дарина Марчак, перша заступниця міністерки соціальної політики України

Відрахування до накопичувального фонду буде здійснювати не сама людина, а роботодавець з уже наявного ЄСВ, а також держава. Загалом йдеться про суму в розмірі 2% від зарплати.

- Не йтиме мова про те, щоб принаймні на першому етапі громадянин здійснював будь-які додаткові виплати. Ми говоримо про те, що у перший рік 1% від ЄСВ, який уже сплачується, буде відраховуватися роботодавцями до накопичувальної системи. І також один стимулюючий відсоток до цього буде доплачувати держава, – зазначила Дарина Марчак.

За її словами, уже пізніше сам працівник зможе добровільно робити додаткові накопичувальні внески.

Нагадуємо, що пенсії в Україні зростуть з 1-го грудня, а їх індексація відбудеться у березні 2023 року.