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На окупованих територіях росія готується мобілізовувати українців на війну проти України

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 141

 

Після проголошення анексії російська влада розширить примусову мобілізацію на окупованих територіях

Російська влада може оголосити про анексію окупованих територій України 1-го жовтня, щоб примусово відправити українських громадян на війну проти ЗСУ.

За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), якщо це станеться, кремль, швидше за все, накаже міністерству оборони росії включити українських цивільних осіб на окупованих і нещодавно анексованих українських територіях до російського призовного циклу. Тоді росія посилить примусову мобілізацію для боротьби проти України.

Водночас кремль намагається заспокоїти населення у зв’язку з серйозними проблемами, що виникли під час проведення «часткової мобілізації» в росії, але його наративи навряд чи зможуть заспокоїти росіян, вважають в ISW.

Зусилля кремля у цьому напрямку поки що не увінчалися успіхом, оскільки протести відбулися як мінімум у 35 населених пунктах 25 вересня та як мінімум у 10 населених пунктах 26 вересня.

Кримськотатарський Ресурсний Центр повідомляє, що в тимчасово захопленому Криму росіяни роздають повістки в районах компактного проживання кримських татар, відомо що окупаційна влада вже мобілізувала 60 тисяч осіб.

Нагадаємо, у росії ухвалили закон, який передбачає покарання за відмову від мобілізації та добровільну здачу у полон – до 10 років ув’язнення.

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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація анексія російські окупанти
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