У Кременчуці горів житловий будинок

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26 вересня близько 20.00 виникла пожежа у житловому будинку у провулку Ушинського, сповістило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Вогонь охопив будинок на площі 30 кв. метрів. О 20.57 рятувальники локалізували пожежу та о 22.25 – ліквідували. Полум'я знищило газову плиту та балон, речі, вхідні двері та вікно, дерев’яну прибудову до будинку та закоптило стіни й стелі двох кімнат по всій площі. Постраждалих не було.

Займання ліквідували пожежно-рятувальний підрозділ 15 ДПРЧ та два пожежні автомобілі. Причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються.