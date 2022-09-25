Пенсії в Україні зростуть з 1-го грудня, а їх індексація відбудеться у березні 2023 року

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 422

На пенсіонерах економити не будуть попри війну та величезний дефіцит державного бюджету

Попри те, що наступного року прожитковий мінімум не підвищуватимуть, пенсії проіндексують. Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі «Українського радіо».

- Прожитковий мінімум ми будемо піднімати в грудні. Це підняття заплановане. І власне збільшений в грудні прожитковий мінімум лягає основою на весь наступний рік. Наступного року він підвищуватися не буде. Це наша економія видатків, – зазначила Жолнович.

Зауважимо, що з 1-го грудня 2022 року в Україні перерахують пенсійні виплати для багатьох категорій пенсіонерів. Мінімальна пенсія зросте з 2027 грн до 2093 грн, а максимальні пенсії зростуть до 20930 грн (зараз 20270 грн). Також вищою стане пенсія у громадян, які старше 70 років та мають необхідний страховий стаж (жінки – 30 років, а чоловіки – 35 років). Їх мінімальна пенсія буде встановлена на рівні 3000 грн. Тим, хто має менший страховий стаж мінімальна пенсія становитимуть 2500 грн.

В уряді обіцяють, що індексація пенсій у 2023 році відбудеться. Це станеться у березні.

- Пенсіонери є незахищеною категорією. У нас пенсії не є великими. І не проіндексувати пенсії означає значно погіршити становище пенсіонерів. Тому ми плануємо провести індексацію. Вона запланована на березень, – наголосила очільниця Мінсоцполітики.

Зазначимо, що ухвалений перед початком широкомасштабного вторгнення російської армії в Україну закон щодо щорічної індексації пенсій для усіх категорій пенсіонерів з урахуванням рівня інфляції та показників росту середньої заробітної плати був підписаний Президентом України та опублікований у квітні поточного року. Згідно норм цього закону встановлена дата проведення щорічної індексації пенсій – 1 березня. Розмір індексації визначатиметься постановою уряду на підставі показників інфляції за попередній рік.

З текстом закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» можна ознайомитись тут.