Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Споживач

Пенсії в Україні зростуть з 1-го грудня, а їх індексація відбудеться у березні 2023 року

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 422

 

На пенсіонерах економити не будуть попри війну та величезний дефіцит державного бюджету

Попри те, що наступного року прожитковий мінімум не підвищуватимуть, пенсії проіндексують. Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі «Українського радіо».

- Прожитковий мінімум ми будемо піднімати в грудні. Це підняття заплановане. І власне збільшений в грудні прожитковий мінімум лягає основою на весь наступний рік. Наступного року він підвищуватися не буде. Це наша економія видатків, – зазначила Жолнович.

Зауважимо, що з 1-го грудня 2022 року в Україні перерахують пенсійні виплати для багатьох категорій пенсіонерів. Мінімальна пенсія зросте з 2027 грн до 2093 грн, а максимальні пенсії зростуть до 20930 грн (зараз 20270 грн). Також вищою стане пенсія у громадян, які старше 70 років та мають необхідний страховий стаж (жінки – 30 років, а чоловіки – 35 років). Їх мінімальна пенсія буде встановлена на рівні 3000 грн. Тим, хто має менший страховий стаж мінімальна пенсія становитимуть 2500 грн.

В уряді обіцяють, що індексація пенсій у 2023 році відбудеться. Це станеться у березні.

- Пенсіонери є незахищеною категорією. У нас пенсії не є великими. І не проіндексувати пенсії означає значно погіршити становище пенсіонерів. Тому ми плануємо провести індексацію. Вона запланована на березень, – наголосила очільниця Мінсоцполітики.

Зазначимо, що ухвалений перед початком широкомасштабного вторгнення російської армії в Україну закон щодо щорічної індексації пенсій для усіх категорій пенсіонерів з урахуванням рівня інфляції та показників росту середньої заробітної плати був підписаний Президентом України та опублікований у квітні поточного року. Згідно норм цього закону встановлена дата проведення щорічної індексації пенсій – 1 березня. Розмір індексації визначатиметься постановою уряду на підставі показників інфляції за попередній рік.

З текстом закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» можна ознайомитись тут.

З 1 березня проіндексують пенсії усім пенсіонерам, для колишніх військових це буде вперше
0
Автор: Віктор Крук
Теги: індексація пенсії пенсіонери закон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх