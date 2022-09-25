Пенсії в Україні зростуть з 1-го грудня, а їх індексація відбудеться у березні 2023 року

Попри те, що наступного року прожитковий мінімум не підвищуватимуть, пенсії проіндексують. Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі «Українського радіо».
Зауважимо, що з 1-го грудня 2022 року в Україні перерахують пенсійні виплати для багатьох категорій пенсіонерів. Мінімальна пенсія зросте з 2027 грн до 2093 грн, а максимальні пенсії зростуть до 20930 грн (зараз 20270 грн). Також вищою стане пенсія у громадян, які старше 70 років та мають необхідний страховий стаж (жінки – 30 років, а чоловіки – 35 років). Їх мінімальна пенсія буде встановлена на рівні 3000 грн. Тим, хто має менший страховий стаж мінімальна пенсія становитимуть 2500 грн.
В уряді обіцяють, що індексація пенсій у 2023 році відбудеться. Це станеться у березні.
Зазначимо, що ухвалений перед початком широкомасштабного вторгнення російської армії в Україну закон щодо щорічної індексації пенсій для усіх категорій пенсіонерів з урахуванням рівня інфляції та показників росту середньої заробітної плати був підписаний Президентом України та опублікований у квітні поточного року. Згідно норм цього закону встановлена дата проведення щорічної індексації пенсій – 1 березня. Розмір індексації визначатиметься постановою уряду на підставі показників інфляції за попередній рік.
З текстом закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» можна ознайомитись тут.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер