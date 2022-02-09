З 1 березня проіндексують пенсії усім пенсіонерам, для колишніх військових це буде вперше

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 30 Коментарів: 1

Індексація пенсій перевищить рівень інфляції

Про це в ефірі телеканалу «Дім» повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, а раніше заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль. І це попри те, що законопроєкт №4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства», який мав би врегулювати питання щодо індексації пенсій колишнім військовим, правоохоронцям, держслужбовцям та науковцям, хоч і був прийнятий за основу ще 9 вересня минулого року, досі не дійшов до другого читання. Хоч і мав бути розглянутий за скороченою процедурою. До речі, народний депутат Юрій Шаповалов за законопроєкт №4668 у першому читанні не голосував, а другий нардеп від Кременчука Олексій Мовчан його підтримав.

— За 2021 рік ми бачимо зростання індексу споживчих цін на близько 10%. Але ми підвищуватимемо пенсії та різні допомоги на 14%... з 1 березня. Це буде й індексація страхових пенсій, і доплати для різних категорій, що не підпадають під індексацію. Крім того, ми вперше проіндексуємо військові пенсії, — пояснила Марина Лазебна та додала, що індексацію проведуть для 10 млн 200 тис. українців.

Міністерка повідомила, що зараз мінімальні пенсії (1934 грн) отримують 1 млн осіб, а раніше таких пенсіонерів було аж 4 млн. Уряду вдалося зменшити цю кількість завдяки різним доплатам: людям старше 80 років щомісячно до пенсії додають по 500 грн, старше 75 років — по 400 грн, цього року планується доплата для тих, кому виповниться 70 років.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні РНБО наголосив, що пенсії з 1 березня у середньому збільшаться на 500 грн. Це стосуватиметься тих, хто отримує страхові пенсії, призначені до 2019 року. Пенсії військових пенсіонерів та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС збільшаться на суму від 700 до 1500 грн.

Крім того, зросте розмір мінімальної пенсії для тих пенсіонерів, які не мають страхового стажу та розміри державних допомог.

Отже, за інформацією міністерства соціальної політики, з 1 березня на 14% проіндексують:

страхові пенсії, призначені до 2019 року (середній розмір підвищення складатиме 500 грн, а мінімальний – 100 грн);

пенсії колишнім військовослужбовцям та особам, прирівняним до них (середній розмір підвищення – від 700 до 1500 грн);

мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення - 400 грн) та інші пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Буде встановлена доплата та підвищення виплат:

особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн на місяць,

мінімальної пенсійної виплати особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) з 2 200 до 2 300 грн,

одержувачам мінімальних пенсій з числа непрацюючих пенсіонерів, які не мають повного стажу - з 1934 до 2 100 грн.

Збільшиться розмір державної допомоги:

на 400 грн (з 1 700 грн до 2 100 грн) для одержувачів допомоги на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї;

на 166 грн (з 1934 грн до 2 100 грн) для одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, а також особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу;

Проіндексувати на 14% обіцяють й щомісячні доплати до пенсії літніх людей. Після індексації вони складуть:

для осіб віком 75 – 80 років – 456 грн (наразі 400 грн);

осіб віком старше 80 років – 570 грн (наразі 500 грн).

За коментарем щодо індексацій пенсій наша редакція звернулась до начальника Кременчуцького об’єднаного управління ПФУ Романа Ареп’єва. Він пояснив, що управління поки не отримувало нормативних документів щодо щорічної індексації пенсій, втім, до 1 березня ще є час, та й перерахування пенсій проводиться не в Кременчуці, а в спеціальному центрі Головного управління ПФУ в Полтавській області. Перерахунок автоматично проводить комп'ютерна програма без участі людей.

- Усі пенсії будуть індексовані. Звертатись особисто до установ Пенсійного фонду пенсіонерам не потрібно, - заявив Роман Арєп’єв.

А де ж загубився законопроєкт №4668?

У 2017 році при визначені категорій пенсіонерів, яким щорічно мають індексувати пенсії, були вилучені ті, яким пенсії призначалися за «спеціальними» пенсійними законами: колишніх військових та осіб, що прирівняні до них (силовики та правоохоронці), держслужбовців та науковців. Варто зауважити, що останнім двом категоріям пенсії не перераховувалися з 2008 року!

Законопроєкт №4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства» мав виправити цю несправедливість та врегулювати ще кілька питань пенсійного забезпечення. Кабінет міністрів направив цей законопроєкт до Верховної Ради України ще 28 січня 2021 року. Лише через пів року – 9 вересня його розглянули на сесійному засіданні парламенту та прийняли у першому читанні. Зважаючи на соціальну важливість даного закону, було вирішено скоротити термін підготовки законопроєкту до другого читання до двох тижнів. Але те, що для звичайних людей означає 14 діб, для народних депутатів та уряду може розтягнутись й на пів року. Адже, текст закону до другого читання був внесений до Верховної Ради лише 13 грудня, а не розглянутий й досі. Тож, може бути й більше, ніж пів року.

Про що йдеться у цьому законопроєкті? Головна його мета – поширити щорічну індексацію пенсій на усі категорії пенсіонерів, а не тільки тих, яким пенсія призначена за законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». А це «чорнобильці», колишні військовослужбовці та ветерани інших силових структур, держслужбовці та науковці. У законопроєкті є деякі особливості, що стосуються військовослужбовців – індексація на загальних підставах для них буде проводитись лише у разі, якщо за попередній рік їм не підвищували пенсії відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Варто нагадати, що усім військовим пенсіонерам та особам, що прирівняні до них (правоохоронці та силовики), що були звільнені з військової служби до 1 березня 2018 року з липня минулого року рішенням Кабміну щомісячно доплачується до пенсії по 2000 грн. Чи буде збережена ця доплата після індексації військових пенсій. Поки чіткої відповіді на це питання немає, але начальника Кременчуцького об’єднаного управління ПФУ Роман Ареп’єв вважає, що збережеться, адже ця доплата і майбутня індексація регулюються різними нормативними документами.

Отже, чекаємо, поки Верховна Рада розгляне цей законопроєкт у другому читанні та сподіваємось, що його підтримають обидва народні депутати від Кременчука.