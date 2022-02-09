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Чоловік з Миргородщини убив жінку та повідомив про це поліцію

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 261

 

Чоловіку повідомили про підозру

8 лютого 45-річний житель Заводської тергромади, Миргородського району убив місцеву жительку, про що повідомив правоохоронців, зателефонувавши на лінію 102, повідомляє пресслужба поліції.

- Отримавши інформацію про вбивство, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції, оперативні працівники та спеціалісти-криміналісти. У будинку, за місцем проживання заявника, поліцейські виявили тіло 29-річної жінки з вогнепальним пораненням голови. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій попередньо встановлено, що чоловік вистрелив у жінку із мисливської гладкоствольної рушниці, яка була зареєстрована на його покійного батька і не перереєстрована у встановленому законом порядку. Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, речові докази вилучили. Фігурант затриманий у порядку ст.208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою,  - повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

Поліція розпочала провадження за ч.1 ст.115 ККУ(Умисне вбивство). Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: вбивство
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