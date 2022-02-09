Двоє футболістів «Кременя» Бичков та Курелєх перейшли у СК «Полтава»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 318

Гравці проходять підготовку до весняної частини сезону й вже встигли зіграти за полтавців

Футболісти Валерій Курелєх та Богдан Бичков підписали контракт з СК «Полтава». Ексгравці «Кременя» тепер захищатимуть кольори полтавців. За інформацією «Кременчуцького Телеграфа» контракти розраховані до кінця сезону.

Зауважимо, що гравці довгий час захищали кольори «Кременя». Цього сезону 27-річний Богдан Бичков зіграв за «синьо-білих» 14 матчів, а 30-річний Валерій Курелєх - 10 матчів.

На сьогоднішній день СК «Полтава» посідає 6 місце у групі «Б» Другої ліги.