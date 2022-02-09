Двоє футболістів «Кременя» Бичков та Курелєх перейшли у СК «Полтава»

Футболісти Валерій Курелєх та Богдан Бичков підписали контракт з СК «Полтава». Ексгравці «Кременя» тепер захищатимуть кольори полтавців. За інформацією «Кременчуцького Телеграфа» контракти розраховані до кінця сезону.
Зауважимо, що гравці довгий час захищали кольори «Кременя». Цього сезону 27-річний Богдан Бичков зіграв за «синьо-білих» 14 матчів, а 30-річний Валерій Курелєх - 10 матчів.
На сьогоднішній день СК «Полтава» посідає 6 місце у групі «Б» Другої ліги.
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