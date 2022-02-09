У лікарні «Кременчуцька» відкрили новий реанімаційний блок для ковідних хворих

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У блоці є окрема операційна, тож пацієнтів з COVID-19 не возитимуть через пів міста, як це було раніше

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» після ремонту відкрили новий блок інтенсивної терапії для хворих на коронавірусну інфекцію – більш зручний і краще обладнаний. І сьогодні, 9 лютого, його показали пресі, а завтра туди вже переведуть хворих.

Ковідна реанімація складається з трьох палат, сукупно розрахованих на 10 пацієнтів, і окремої операційної.

У кожній палаті встановили камери – «картинка» з них виводиться на пост медичних сестер, таким чином вони можуть бачити хворих (як і через прозорі вікна боксів), бути в курсі, що відбувається у палатах. Крім того, зображення з камер транслюється до кімнати медперсоналу.

- Лікар, коли займається документацією, також може спостерігати за станом хворих у боксах, – прокоментувала директорка лікарні Оксана Корлякова.



У реанімаційних палатах в достатній кількості наявні монітори пацієнтів, апарати штучної вентиляції легенів, а також кардіографи, електровідсмоктувач, дефібрилятор, апарат для проведення гострого гемодіалізу, пересувний цифровий рентгенапарат. До речі, знімки з останнього за допомогою спеціальної програми легко можна передати онлайн у будь-який кінець міста, навіть додому до лікаря-рентгенолога, який їх розшифрує.

У боксах інтенсивної терапії є двері на вулицю, а ззовні обладнаний під'їзд для «швидких». Таким чином людей у тяжкому стані можуть практично завезти у палату.

Є і чергове освітлення. За словами Оксани Корлякової, якщо вимкнеться світло, на такий випадок лікарня має генератор, тож перебої з електроенергією медзакладу не страшні.

Операційна для ковідних хворих

Раніше, якщо коронавірусні хворі потребували операції, доводилося возити їх з інфекційного корпусу на вулиці Лесі Українки, 80 до хірургічного відділення на вулиці Павлова, 2. І це було вкрай незручно, бо ціла бригада медиків мала одягти захисні костюми і вжити цілу низку заходів. Для пацієнтів з COVID-19 там виділили один з 6 операційних блоків. Після операції хворого розміщували в ізольованому боксі, щоб відокремити від інших пацієнтів. Тепер з цими складнощами покінчили, адже можна оперувати людей з COVID-19 прямо в інфекційному відділенні, тут же за ними доглядатимуть після процедури.

Зараз в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» знаходиться 56 пацієнтів, 8 з них потребують інтенсивної терапії. Тож завтра майже всі ліжка у новій реанімації вже будуть заповнені.