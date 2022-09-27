Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 57 750 окупантів, понад 2300 танків та 261 ворожий літак

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 57 750 осіб, 2306 танків, 261 літака, 224 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 вересня орієнтовно становили:
Командування Повітряних військ ЗСУ повідомило, що нашою авіацією на півдні України 26 вересня завдано 10 ударів по позиціях та скупченню техніки ворога.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер