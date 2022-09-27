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Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 57 750 окупантів, понад 2300 танків та 261 ворожий літак

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 231

 

Найбільших втрат за минулий день ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 57 750 осіб, 2306 танків, 261 літака, 224 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 вересня орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 57 750 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2306 (+16),
  • бойових броньованих машин ‒ 4881 (+24),
  • артилерійських систем – 1378 (+9),
  • РСЗВ – 331 (+1),
  • засобів ППО ‒ 175 (+3),
  • літаків – 261 (+1),
  • гелікоптерів – 224,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 24,
  • кораблів/катерів ‒ 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19),
  • спеціальної техніки ‒ 131.
— Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, — повідомили у Генштабі.

Командування Повітряних військ ЗСУ повідомило, що нашою авіацією на півдні України 26 вересня завдано 10 ударів по позиціях та скупченню техніки ворога.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ втрати окупантів
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