Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 57 750 окупантів, понад 2300 танків та 261 ворожий літак

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Найбільших втрат за минулий день ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 57 750 осіб, 2306 танків, 261 літака, 224 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 вересня орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 57 750 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2306 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 4881 (+24),

артилерійських систем – 1378 (+9),

РСЗВ – 331 (+1),

засобів ППО ‒ 175 (+3),

літаків – 261 (+1),

гелікоптерів – 224,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7),

крилатих ракет ‒ 24,

кораблів/катерів ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19),

спеціальної техніки ‒ 131.

— Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, — повідомили у Генштабі.

Командування Повітряних військ ЗСУ повідомило, що нашою авіацією на півдні України 26 вересня завдано 10 ударів по позиціях та скупченню техніки ворога.