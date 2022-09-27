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Кременчук, Путін проти українського народу

Російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему, – ГУР

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 280

 

«Могилізація» росіян набирає обертів

Після підписання президентом росії та воєнним злочинцем володимиром путіним указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах росії значно зміниться, адже повістки отримують тисячі представників інтелігенції й приватного бізнесу з центральних регіонів рф та промислових підприємств-гігантів.

- Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему, – повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

 
У розвідці зазначили, що унаслідок російської агресії проти України керівництво країни-агресора вже істотно зменшило чисельність своїх малих народів. Серед вбитих окупантів, близько 40% були представниками неслов’янських етнічних груп.

- У п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Республіки Дагестан і Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область. Також у цифрах прослідковується непропорційне співвідношення: кількість загиблих солдат із бідних регіонів (де і проживають етнічні спільноти) значно вища, ніж з розвинених, – додали в ГУР.

Нагадаємо, що 21 вересня президент рф володимир путін оголосив часткову мобілізацію у країні. В рамках таких заходів планувалося призвати на війну проти України нібито 300 тисяч резервістів. Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом «для службового використання», та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що мобілізованих росіян без підготовки кидають на лінію зіткнення – «могилізація» росіян набирає обертів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні точно охарактеризував те, що робить російська влада для прискорення «могилізації» своїх солдатів.

- Попри очевидну безглуздість війни для росії та втрату окупантами ініціативи, командування російських військових все одно гонить їх на загибель.
Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів.
Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, вкотре переконуємось, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік «гарматного м’яса». Іншого сенсу в російській мобілізації немає.
Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоча б когось зі зброєю в руках замість загиблих.
На жаль, російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської влади щодо свого ж народу. Але маємо зробити все, аби кожен громадянин росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя, - заявив Володимир Зеленський.
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Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ розвідка мобілізація війна
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