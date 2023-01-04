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Кременчук, Воїни світла

«Казав, що фартовий»: Кременчук провів в останню путь військового Олексія Куца

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 602

 Автоколоною домовину з тілом захисника провели через усе місто до Свіштовського цвинтаря

Сьогодні, 4 січня, Кременчук попрощався із захисником України Олексієм Куцом, який помер 23 грудня на Херсонщині. Прощалися з молодшим сержантом у Міському палаці культури, куди прийшли рідні, друзі та представники міської влади.

 

Олексій Олександрович Куц народився 7 жовтня 1983 року у Кременчуці. Після закінчення 16 школи вступив до ПТУ 26, де обрав фах електрогазозварювальника. З початку російсько-української війни став на захист держави, й служив у лавах 72 бригади Чорних Запорожців.

Працював у Кременчуці на різних підприємствах газозварювальником, одне з останніх місць роботи «Ампер» та приватні фірми.

 

Тітка та двоюрідна сестра Олексія розповіли, що він був життєрадісним та добрим. 

Знаю його з самого дитинства. Він не встиг одружитися, власних дітей не мав, хоча діти його дуже любили. Він був веселим, добрим, життєрадісним, позитивним. Повний позитив, — розповіла тітка Ірина.

Двоюрідна сестра Настя розповіла, що Олексій Куц з 24 лютого всього лише раз приїздив у відпустку.

Нещодавно приходив у відпустку й казав, що фартовий. Багато хлопців загинуло, а він живий. Про війну нічого не розповідав й казав: «Я нічого не хочу розповідати, навіщо воно вам потрібно?», додала дівчина.

 

Товариш Андрій додав, що Олексій був хорошим другом.

Олексій був хорошою людиною. Ми разом навчалися у ПТУ 26, на Електростанції, навчався на електрогазозварювальника. Я був в армії, а він до мене підійшов і сказав: «Андрюха, хочу в армію, а мене не беруть». Потім радів, що зміг підписати контракт.

З початку повномасштабної війни пішов добровольцем, був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022. Олексій був молодшим сержантом, командиром відділення військової частини А-3425. Помер 23 грудня поблизу села Чайкіне, Херсонського району, Херсонської області.

 

З початку військової агресії рф в Україні пішов в АТО. Був молодшим командиром, командиром відділення. Молодший сержант Куц добре справлявся зі своїми обов'язками. Після завершення контракту звільнився, тривалий час опрацював у Кременчуці на підприємстві на Молодіжному.

24 лютого, коли настала активна фаза бойових дій, він добровольцем прийшов до нашого Кременчуцького РТЦК та СП (колишній військкомат) й був направлений в одну з бригад молодшим командиром. Формувалася нова бригада, він командував. Але так склалося, що коли їх вивели у Херсонську область, поблизу населеного пункту Чайкине не витримало у нього серце.

Й сьогодні проводжаємо його в останню путь. Поруч з ним знаходиться його мати Тетяна та батько Олександр, — розповів військовослужбовець із позивним «Художник».

 

Кременчужани підносили квіти, щоб віддати шану загиблому захиснику України. Й вишукувалися живим коридором, схилившись на одне коліно, коли з Міського палацу культури виносили домовину огорнути синьо-жовтим державним стягом.

 

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, автоколона вирушила через усе місто до Свіштовського цвинтаря. Поховали військового Олексія Куца на Алеї Слави поруч з іншими полеглими воїнами України, які за свободу та незалежність віддали найцінніше — своє життя.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: війна воїни світла
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