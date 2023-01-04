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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці правоохоронці викрили 19-річного наркозакладчика з Горішніх Плавнів

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 170

 

Поліція відкрила кримінальне провадження — правопорушнику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі

У Кременчуці правоохоронці викрили особу, яка причетна до розповсюдження наркотиків шляхом закладок. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Такі новини повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

3-го січня, близько 13.30, військовослужбовці Національної гвардії України повідомили поліцію, що під час патрулювання міста у 19-річного мешканця Горішніх Плавнів виявлено речовину, схожу на наркотики.

Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на місце події, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, провела ряд невідкладних слідчих дій, під час яких встановлено, що юнак реалізовував наркотичні засоби в місті шляхом закладок.

- Після отримання інформації про правопорушення на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час поверхневого огляду слідчими виявлено та вилучено 19 згортків з наркотичною речовиною, мобільний телефон з інформацією про місця знаходження закладок, а також інші речові докази, що підтверджують причетність фігуранта до реалізації наркотиків. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу, — повідомив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини судом чоловікові загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини наркозлочин Національна гвардія України Горішні Плавні Кременчук
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