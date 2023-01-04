У Кременчуці правоохоронці викрили 19-річного наркозакладчика з Горішніх Плавнів

Поліція відкрила кримінальне провадження — правопорушнику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі
У Кременчуці правоохоронці викрили особу, яка причетна до розповсюдження наркотиків шляхом закладок. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Такі новини повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
3-го січня, близько 13.30, військовослужбовці Національної гвардії України повідомили поліцію, що під час патрулювання міста у 19-річного мешканця Горішніх Плавнів виявлено речовину, схожу на наркотики.
Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на місце події, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, провела ряд невідкладних слідчих дій, під час яких встановлено, що юнак реалізовував наркотичні засоби в місті шляхом закладок.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів) Кримінального кодексу України.
У разі доведення вини судом чоловікові загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер