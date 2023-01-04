Цьогоріч в Україні мають з'явитися префекти

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 460

Вони здійснюватимуть адміністративний нагляд на місцях

У 2023 році продовжиться реформа децентралізації. Ідеться про запровадження інституту префектів — посадових осіб, які будуть здійснювати адміністративний нагляд на місцях. За зразок нашої моделі взятий найкращий європейський досвід, який довів свою ефективність.

Про це повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.

Крім того, надалі реалізовуватиметься реформа управління держвласністю. Буде збережений курс на приватизацію. Водночас у деяких секторах держава буде активним гравцем насамперед через питання національної безпеки.

— Так само продовжимо реформу державного управління. Чиновників має стати менше, а міністерства мають займатися напрацюванням політик і правил, а не управлінням реальним сектором, — розповів Денис Шмигаль.

Відповідно до законопроєкту «Про префектів», префект:

є місцевим органом виконавчої влади;

є державним службовцем;

не належить до політичних посад;

не змінюється зі зміною Президента чи Уряду;

не залежить від місцевих політичних еліт.

Повноваження у відносинах з органами місцевого самоврядування (ОСМ):

наглядає за конституційністю та законністю рішень ОМС;

не може оцінювати доцільність та ефективність рішень ОМС;

зупиняє дію незаконних актів ОМС і одночасно звертається до суду;

не приймає остаточного рішення про законність актів ОМС, це може вирішувати виключно суд;

не одразу зупиняє дію акту і звертається до суду;

може порадити місцевій раді привести своє рішення у відповідність Конституції та законам;

оприлюднює повідомлення про зупинку акту ОМС;

має менше повноважень, ніж нинішні місцеві держадміністрації.

Префекти діятимуть у кожному районі й у кожній області. У Києва і Севастополя — власні префекти.

Для організації роботи префекта створюватимуться секретаріати префектів.

Префекти відбиратимуться за результатами відкритого конкурсу. Одночасно формуватиметься кадровий резерв префектів.

Префекти призначатимуться та звільнятимуться Президентом за поданням Уряду. Така сама процедура зараз для голів держадміністрацій.

Префекти відповідальні перед Президентом, підзвітні та підконтрольні Уряду, щорічно звітуватимуть перед ними.

Працюватимуть в області/районі не більше 3 років. Далі — ротація.

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