Цьогоріч в Україні мають з'явитися префекти

У 2023 році продовжиться реформа децентралізації. Ідеться про запровадження інституту префектів — посадових осіб, які будуть здійснювати адміністративний нагляд на місцях. За зразок нашої моделі взятий найкращий європейський досвід, який довів свою ефективність.
Про це повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.
Крім того, надалі реалізовуватиметься реформа управління держвласністю. Буде збережений курс на приватизацію. Водночас у деяких секторах держава буде активним гравцем насамперед через питання національної безпеки.
Відповідно до законопроєкту «Про префектів», префект:
Повноваження у відносинах з органами місцевого самоврядування (ОСМ):
Префекти діятимуть у кожному районі й у кожній області. У Києва і Севастополя — власні префекти.
Для організації роботи префекта створюватимуться секретаріати префектів.
Префекти відбиратимуться за результатами відкритого конкурсу. Одночасно формуватиметься кадровий резерв префектів.
Префекти призначатимуться та звільнятимуться Президентом за поданням Уряду. Така сама процедура зараз для голів держадміністрацій.
Префекти відповідальні перед Президентом, підзвітні та підконтрольні Уряду, щорічно звітуватимуть перед ними.
Працюватимуть в області/районі не більше 3 років. Далі — ротація.
Раніше ми писали, що в Україні готовлять пенсійну реформу — усі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер