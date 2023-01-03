Вчора у 6 кременчужан виявили COVID-19

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8 пацієнтів з коронавірусною хворобою знаходяться в інфекційних шпиталях

2 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

2 жінки віком 59 і 68 років;

3 чоловіки віком від 42 до 64 років;

1 дитина віком 3 років.

5 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 8 пацієнтів.

Одужали 4 особи. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 278;

одужало - 26 498;

померло - 736.

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