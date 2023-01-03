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Запобігання пожеж у побуті: надзвичайники нагадали кременчужанам правила пожежної безпеки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 116

 

У разі вияву пожежі негайно телефонуйте за номером 101 до Служби порятунку

З початком опалювального сезону, до Служби порятунку все більше надходить повідомлень про пожежі, виникнення яких пов’язане із недотриманням правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного, газового опалення та електрообігрівачів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З метою запобігання виникненню пожеж житлового сектору, зокрема, у зимовий період, рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки:

  1. Не паліть у ліжку!
  2. Слідкуйте за справністю приладів опалення. Перед початком експлуатації печей необхідно провести видалення сажі, при газовому опаленні, спеціалістом має бути оглянута вся система, а при користуванні електрообігрівачами має бути справний і сам прилад і електророзетка, від якої він живиться електрикою.
  3. Не залишайте ввімкненими електропобутові прилади, незалежно від того, виходите з оселі на декілька хвилин чи на годину.
  4. Якщо ви мешкаєте у багатоповерховому будинку, не викидайте із вікон недопалки та сірники. При певних умовах вони можуть стати небезпечним джерелом запалювання.
  5. Не полишайте на плиті їжу, яка готується, без нагляду.
  6. Не використовуйте в оселях туристичні газові пальники;
  7. Використовуючи генератор, ставте його на відстані не менше 6 метрів від будівель, автомобілів та не заправляйте працюючий генератор паливом;
  8. Встановлюйте запалені свічки на негорючі підставки та не залишайте запалені свічки без нагляду в оселях!
«У разі вияву пожежі негайно телефонуйте за номером 101 до Служби порятунку», - нагадують надзвичайники.
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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа правила безпеки
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