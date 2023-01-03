На Полтавщині жінка вбила співмешканця в новорічний вечір

37-річній мешканці Лубенського району повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано запобіжний захід – тримання під вартою
У новорічний вечір, 31 грудня, близько 17.00, у житловому будинку по вулиці Польовій в селі Лазірки Лубенського району (Новооржицька тергромада) сталося вбивство. Про загибель людини сектор поліцейської діяльності №1 Лубенського райвідділу поліції (смт Оржиця) повідомили медики. Поліція негайно розпочала розслідування злочину.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.
У рамках відкритого кримінального провадження слідчими поліції Оржиччини, за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У разі доведення судом вини жінці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер