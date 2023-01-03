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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінка вбила співмешканця в новорічний вечір

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 347

 

37-річній мешканці Лубенського району повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано запобіжний захід – тримання під вартою

У новорічний вечір, 31 грудня, близько 17.00, у житловому будинку по вулиці Польовій в селі Лазірки Лубенського району (Новооржицька тергромада) сталося вбивство. Про загибель людини сектор поліцейської діяльності №1 Лубенського райвідділу поліції (смт Оржиця) повідомили медики. Поліція негайно розпочала розслідування злочину.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.

— У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів вдалося встановити особу, причетну до вчинення даного злочину. Нею виявилася місцева мешканка, 1985 року народження, яка раніше була судима за скоєння подібного злочину. Як з’ясували слідчі, жінка нанесла своєму співмешканцю, 1994 року народження, ножове поранення в область грудної клітки. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їй повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід — тримання під вартою, — повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

У рамках відкритого кримінального провадження слідчими поліції Оржиччини, за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У разі доведення судом вини жінці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини вбивство ножове поранення жінка затримали
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