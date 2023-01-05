Спортсмен з Кременчуччини розробив мотиваційні календарі, щоб зібрати допомогу на Збройні Сили України

Чоловік не вперше збирає допомогу військовим, а наразі через загартування спортом та здоровим способом життя планує зібрати кошти для української армії
Спортсмен з Кременчуччини Олександр Шаповал розробив мотиваційні календарі, щоб зібрати допомогу на Збройні Сили України.
Він проводить лотерею за допомогою якої розіграє 5 мотиваційних календарів. Для участі потрібно:
Лотерея триватиме до 15 січня. Переможців визначать у прямому ефірі за допомогою рандомайзера. Реквізити карти для донатів: 5168745116138220
Чоловік за один день побував у 4 різних локаціях та за підтримки фотографа Тетяни Алексенко зробили кілька мотиваційних фото. Далі за допомогою голосування обрали по три фотографії на кожну пору року з 4 різних місць.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер