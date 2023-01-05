Спортсмен з Кременчуччини розробив мотиваційні календарі, щоб зібрати допомогу на Збройні Сили України

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 237

Чоловік не вперше збирає допомогу військовим, а наразі через загартування спортом та здоровим способом життя планує зібрати кошти для української армії

Спортсмен з Кременчуччини Олександр Шаповал розробив мотиваційні календарі, щоб зібрати допомогу на Збройні Сили України.

Він проводить лотерею за допомогою якої розіграє 5 мотиваційних календарів. Для участі потрібно:

зробити донат на суму від 50 грн і більше

поставити + в коментарях під постом Олександра

далі ви отримаєте свій порядковий номер, він буде потрібний для розіграшу

Лотерея триватиме до 15 січня. Переможців визначать у прямому ефірі за допомогою рандомайзера. Реквізити карти для донатів: 5168745116138220

- Всі кошти будуть направлені нашим захисникам. За все обов’язково відзвітуємо. Долучаємось, віддячмо нашим Героям! - зауважив Олександр.

Чоловік за один день побував у 4 різних локаціях та за підтримки фотографа Тетяни Алексенко зробили кілька мотиваційних фото. Далі за допомогою голосування обрали по три фотографії на кожну пору року з 4 різних місць.