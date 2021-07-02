Вузьких фахівців можуть перевести з дитячих поліклінік у лікарню на вулиці Павлова

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Дане питання зараз вивчається, остаточне рішення поки що не ухвалили

2 липня редакція «Кременчуцького Телеграфа» з власних джерел у дитячій поліклініці на Маслова дізналася, що у Кременчуці можуть усіх вузьких спеціалістів перевести у дитячу лікарню на вулиці Павлова. Про це вже почали попереджати працівників.

На думку медиків, «переселення» на Павлова буде незручним для кременчужан, бо треба буде добиратися туди з інших куточків міста і вистоювати у чергах. Через це містяни будуть вимушені звертатися до вузьких фахівців у приватних клініках і сплачувати кошти за прийом. Слід зазначити, що у багатьох таких клініках працюють ті ж лікарі, які приймають у комунальних медзакладах.

Крім того, в одній зі спільнот у інстаграмі почала ширитися інформація такого ж змісту.

Аби розібратися у ситуації, «ТелеграфЪ» звернувся до директора департаменту охорони здоров'я Максима Середи.

Він відповів, що однією з причин є те, що Національна служба здоров'я України зменшує фінансування амбулаторно-поліклінічної служби, і не лише по дитячій лікарні, а й по іншим.

- Збільшення йде на пріоритетні послуги – це пологи, лікування інфаркту, інсульту. Там дійсно збільшення, і ми можемо за ті кошти, які виділяє НСЗУ, надавати якісні послуги повністю безоплатно для пацієнта. Якщо тут іде збільшення, то по деяких пакетах іде зменшення, в тому числі різке. По амбулаторно-поліклінічній допомозі зменшення по наших лікарнях становить від 30 до 50% у порівнянні з минулим роком. Проте питання не тільки в фінансуванні, але й в доцільності. Цих фахівців треба вивчати, направляти на курси підвищення кваліфікації, багато організаційних питань. Тому і шукаємо завжди баланс між доцільністю і економічною складовою. Ми ж не можемо всіх лікарів зберегти на 0,25 ставки – і хай всі працюють. Вони просто втечуть. Фахівці повинні мати роботу, навантаження – і тоді, звичайно, вони будуть мати і достойну зарплату.

Також він додав, що реформа медицини наближає первинну медичну допомогу до пацієнта, і багато функцій має брати на себе сімейний лікар або педіатр. А до вузьких фахівців щоденно діти не ходять.

Звільняти працівників не планують, проте, можливо, часи їхнього прийому скоротять або змінять графіки роботи. Це питання вивчатимуть протягом найближчих тижнів: проаналізують навантаження вузьких фахівців, доцільність їх роботи в тому чи іншому місці, їхні графіки роботи.

- Питання буде вирішено у спосіб, який найкраще задовольнить потреби нашого дитячого населення і дорослого теж, – запевнив головний медик міста. – Для цього ми і працюємо.

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Нагадаємо, що пункти забору у дитячих поліклініках у Кременчуці закривати не будуть. Там продовжать брати аналізи у дітей і видавати результати.