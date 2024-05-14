На Полтавщині виявили сказ у кота

На території Карлівської міської територіальної громади у кота виявили сказ. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби на Полтавщині 14 травня.
Зазначено, що Карлівка знаходиться у загрозливій зоні небезпечного пункту — там вже розпочали оздоровчі заходи. Державна служба ветеринарної медицини проводять безкоштовні щеплення проти сказу всіх сприятливих тварин у Карлівці.
Нагадаємо, 8 травня у селі Іванове Глобинської громади зафіксували випадок сказу у собаки.
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