На Полтавщині виявили сказ у кота

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У загрозливій зоні вже розпочали оздоровчі заходи

На території Карлівської міської територіальної громади у кота виявили сказ. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби на Полтавщині 14 травня.

Зазначено, що Карлівка знаходиться у загрозливій зоні небезпечного пункту — там вже розпочали оздоровчі заходи. Державна служба ветеринарної медицини проводять безкоштовні щеплення проти сказу всіх сприятливих тварин у Карлівці.

Нагадаємо, 8 травня у селі Іванове Глобинської громади зафіксували випадок сказу у собаки.