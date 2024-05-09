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На Кременчуччині зафіксували випадок сказу у собаки

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 207

 

Навколишні села віднесли до загрозливої зони неблагополучного пункту, а фахівці розпочали проведення оздоровчих заходів

*фото ілюстративне

Учора, 8 травня, у селі Іванове Глобинської громади на Кременчуччині зафіксували випадок сказу у собаки. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

За попередніми даними, в однієї ж мешканок села загинув собака, який до цього мав ознаки, подібні до сказу.

На місце виїхали ветеринари та відібрали патологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень. Згодом результати аналізів підтвердили сказ у тварини.

На території села Іванове ввели карантинні обмеження, а навколишні села віднесли до загрозливої зони неблагополучного пункту. Це стосується сіл Іванове Селище, Зубані, Романівка, Радалівка, Демченки, Петрівка, Турбаї Глобинської громади Кременчуцького району.

У самому ж Івановому розпочали проводити оздоровчі заходи — усіх власників домашніх тварин закликають зробити безкоштовне щеплення улюбленцям.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині від сказу загинув кіт. Також працівники Держпродспоживслужби вже у травні почали розкладати в області «закладки» для тварин з вакциною проти сказу.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: mydog.net.ua
Теги: сказ собака Держпродспоживслужба
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