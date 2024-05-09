Зеленський відзначив кременчуцьку спортсменку з інвалідністю та її тренера

Спортсмени з інвалідністю та їх тренери із Полтавщини отримали стипендії президента України. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі 9 травня.
Стипендію призначили плавцю Даниїлу Бєлому і його тренерці Марії Лівер, а також кременчуцькій тенісистці Марії Пилипенко та її наставнику Сергію Казаряну. Грошові відзнаки спортсмени отримали за високі досягнення на всеукраїнських змаганнях, зазначено у повідомленні.
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