У Полтавській ОВА розповіли, чи чекає кременчуцький університет скорочення

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 453

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського не планують скорочувати. Загалом у Полтавській області не збираються реорганізовувати або закривати заклади вищої освіти. Про це розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко 8 травня.

— Якщо є один університет на одне місто — це прийнятно. У принципі тут (проживає — ред.) 200 тисяч (жителів — ред.) — можна ще розвивати вищу освіту у Кременчуці, — розповів Антон Чубенко.

Зазначимо, на початку 2024 року в Україні почали обговорювати розробку нового законопроєкту про передумови модернізації мережі закладів вищої освіти. Так, зокрема, в країні можуть скоротити кількість ЗВО. Необхідність реформ у Міністерстві освіти пояснили стрімким зменшенням випускників. На сьогодні Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського працює, як самостійний заклад. Жодних причин для реорганізації та об’єднання з іншими закладами немає. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у пресслужбі університету.